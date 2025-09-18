Sénégal: La SEN-CSU et l'ATACS signent une convention pour la prise en charge sanitaire des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma

Dakar — L'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a signé une convention de partenariat avec l'Association des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma du Sénégal (ATACS), en vue d'assurer la prise en charge médicale et la protection sociale des bénéficiaires, a constaté l'APS.

La convention a été paraphée mercredi au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la SEN-CSU, à Dakar, en présence de son directeur général, docteur El Hadji Séga Guèye, et de la vice-présidente de l'ATACS, la réalisatrice et technicienne Aïda Badji, entre autres.

"Nous nous engageons, par cette signature, à enrôler dans notre dispositif assurantiel, les bénéficiaires de la présente convention. Nous allons remettre à l'association, la carte d'assuré de chaque bénéficiaire à la suite de la remise de la liste des bénéficiaires et du versement effectif des montants du droit d'adhésion et de la cotisation", a indiqué M. Guèye, soulignant que sa structure est prête à accompagner les Sénégalais, notamment les plus vulnérables, dans leur prise en charge sanitaire.

Il estime que cette convention prend en compte toutes les préoccupations sociale et sanitaire relatives à la cible.

El Hadji Séga Guèye a appelé les artistes à contribuer à la sensibilisation à travers leur art afin d'enrôler le maximum de Sénégalais à la couverture sanitaire universelle.

"Nous voulons que vous soyez les ambassadeurs de ce programme, pour que le Sénégalais, où qu'il soit, puisse bénéficier de cette couverture sanitaire", a-t-il lancé.

Cette agence est passée de "Couverture maladie universelle" à "Couverture sanitaire universelle".

Mme Badji, vice-présidente de l'ATACS, s'est réjouie de cette convention qui, dit-elle, "marque une étape historique et concrète dans le processus de la protection sociale et sanitaire de l'ensemble de nos personnels".

"Elle permet à nos membres et à leurs familles de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et accessible", renseigne-t-elle.

Aïda Badji estime que cette convention n'est pas seulement "un document signé", mais "elle symbolise un espoir, une avancée et une responsabilité partagée. Elle va permettre aux techniciens du cinéma et de l'audiovisuel de travailler et de vivre dans de meilleures conditions tout en contribuant au rayonnement culturel et artistique du Sénégal", a-t-elle déclaré.

Revenant sur le contenu de cette convention, le directeur des assurés de l'agence de la SEN-CSU, Magor Sow, a indiqué que pour accéder à toute la pyramide sanitaire, chaque bénéficiaire doit acheter une carte d'adhésion de 1000 FCFA et une participation annuelle de 7.000 FCFA.

"L'obtention de cette carte sanitaire vous permet de pouvoir [vous] soigner dans tous les dispositifs de prestation de santé au niveau national de façon démocratique. Avec cette carte, vous n'aurez plus de restriction d'accéder aux soins. D'où la nécessité de s'acquitter des cotisations fixées", a-t-il expliqué aux bénéficiaires.