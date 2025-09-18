Sénégal: Une parlementaire plaide pour l'augmentation de la taxe sur le tabac

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La députée Ousmane Sonko, membre de la majorité parlementaire (PASTEF), a plaidé jeudi pour l'augmentation de la taxe sur le tabac, estimant que ce produit est à l'origine de maladies occasionnant des dépenses supplémentaires pour les ménages.

"On demande à l'Etat d'augmenter la taxe sur le tabac. Il y a de nombreuses drogues que consomment les enfants à l'école et ailleurs, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires pour leurs parents à cause des maladies qu'elles provoquent", a déclaré la parlementaire.

Mme Ousmane Sonko s'exprimait lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen des projets de loi relatifs au Code des investissements, au Code général des impôts et à l'institution d'une redevance sur les télécommunications.

La députée Ousmane Sonko, estimant qu'un pays "ne peut pas se développer sans taxe", a appelé ses compatriotes à avoir conscience de l'importance des taxes pour le développement.

"Ces taxes, c'est pour l'intérêt du pays, des parents, des enfants et de leur avenir", a-t-elle justifié.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.