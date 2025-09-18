Sénégal: Une parlementaire plaide pour l'augmentation de la taxe sur le tabac

Dakar — La députée Ousmane Sonko, membre de la majorité parlementaire (PASTEF), a plaidé jeudi pour l'augmentation de la taxe sur le tabac, estimant que ce produit est à l'origine de maladies occasionnant des dépenses supplémentaires pour les ménages.

"On demande à l'Etat d'augmenter la taxe sur le tabac. Il y a de nombreuses drogues que consomment les enfants à l'école et ailleurs, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires pour leurs parents à cause des maladies qu'elles provoquent", a déclaré la parlementaire.

Mme Ousmane Sonko s'exprimait lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen des projets de loi relatifs au Code des investissements, au Code général des impôts et à l'institution d'une redevance sur les télécommunications.

La députée Ousmane Sonko, estimant qu'un pays "ne peut pas se développer sans taxe", a appelé ses compatriotes à avoir conscience de l'importance des taxes pour le développement.

"Ces taxes, c'est pour l'intérêt du pays, des parents, des enfants et de leur avenir", a-t-elle justifié.