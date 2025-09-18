Congo-Kinshasa: Un prêtre agressé lors d'un vol dans une école de formation

Kinshasa — Une nouvelle agression a eu lieu contre un prêtre à Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans la nuit du 15 au 16 septembre, des bandits armés de marteaux, de couteaux, de pieds-de-biche et d'autres outils ont fait irruption dans l'école de formation préparatoire située près de l'évêché, dans le quartier Mudzipela de la communauté de Shari à Bunia, la capitale de la province.

Selon le témoignage du père Jean-Deogratias Budjona, directeur spirituel du centre de formation, les malfaiteurs ont agressé l'agent de sécurité, le frappant pour lui faire dire où était gardé l'argent, allant jusqu'à le menacer de le tuer s'il ne parlait pas.

« Le gardien a été torturé, on lui a demandé de montrer où se trouvait l'argent », raconte le père Budjona. « La garde a commencé à nous appeler, et c'est alors que l'un d'entre nous, le père Justin Logo, a ouvert la porte. Quand il s'est rendu compte qu'il s'agissait de voleurs, il a essayé de la refermer, mais en vain, puisqu'il y avait trop de gens qui poussaient. » « Ils ont ainsi réussi à entrer dans le salon », poursuit le prêtre. « Lorsque notre père a essayé de se réfugier dans sa chambre, les bandits l'ont poursuivi et l'ont poignardé au bras ». Les religieux ont toutefois réussi à donner l'alerte, ce qui a permis l'intervention d'une patrouille militaire.

C'est le troisième vol commis depuis juillet dans cette école préparatoire. D'autres églises et couvents ont également été attaqués cette année dans l'Ituri, à Lopa, Komanda et Nyakasanza.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les incidents les plus graves ont été l'attaque des miliciens du CODECO le 21 juillet contre la paroisse Saint Jean de Capistran à Lopa (voir 23/7/2025) et l'attaque sanglante des islamistes de l'ADF dans la nuit du 26 au 27 juillet contre la paroisse de la Bienheureuse Anuarite à Komanda, où près de 50 personnes ont été tuées et au moins 40 jeunes ont été enlevés (voir 28/7/2025). Il convient également de rappeler la profanation de l'église rattachée au centre de formation préparatoire Saint Kizito de Bunia, commise par des bandits dans la nuit du 19 au 20 août (voir Fides 22/8/2025).

Plusieurs groupes armés opèrent en Ituri, semant la mort et la destruction parmi les civils. Le banditisme généralisé contribue à accroître l'insécurité dans la province, bien que celle-ci soit en état de siège, tout comme le Nord-Kivu, depuis mai 2021 (voir Fides 7/5/2021). L'état de siège accorde des pouvoirs étendus à l'armée, qui n'a toutefois pas été en mesure de rétablir l'ordre au cours de ces quatre dernières années.