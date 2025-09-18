Cameroun: Akere Muna prône une coalition de l'opposition pour battre Paul Biya en 2025

Akere Muna, candidat à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025, révèle que lors de sa discussion avec Maurice Kamto, ils se sont étonnés de l'incapacité de Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma à s'entendre pour faciliter une coalition du changement.

Pourtant, la majorité des Camerounais, y compris leurs bases électorales du Grand Nord, appellent avec instance à cette union . Muna insiste sur la nécessité d'une grande coalition car, bien que tout bon candidat puisse battre Paul Biya dans l'état actuel du pays, la clé d'une vaste mobilisation réside dans la perception d'un engagement déterminé des candidats de l'opposition .

Le régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est décrit comme « épuisé et obsolète » par les analystes, incapable de répondre aux défis structurels du Cameroun, tels que la corruption endémique, la crise anglophone et la stagnation économique . Biya, âgé de 92 ans, brigue un huitième mandat, bénéficiant du soutien d'institutions électorales contrôlées par son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) . La disqualification controversée de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel en août 2025 a encore affaibli l'opposition, fragmentée entre plusieurs candidats .

Akere Muna réaffirme son engagement personnel à se retirer de la course si une coalition gagnante se met en place. Il exprime l'espoir que cette union soit effective d'ici le 30 septembre 2025, dans l'intérêt supérieur du Cameroun . Cette transition politique est perçue comme cruciale pour sortir le pays de l'impasse actuelle et engager des réformes profondes. Les défis sont immenses : outre la crise sécuritaire dans les régions anglophones, le Cameroun fait face à une pauvreté persistante et à un chômage élevé, particulièrement parmi les jeunes .

La dynamique électorale de 2025 pourrait être différente des cycles précédents, grâce à des défections d'anciens alliés de Biya, comme Issa Tchiroma et Bello Bouba Maigari, qui tentent d'incarner une alternative. Cependant, leur incapacité à s'unir risque de favoriser le maintien au pouvoir de Biya . Muna appelle donc à une mobilisation citoyenne sans précédent pour forcer l'émergence d'une candidature unique, seule capable de garantir une alternance pacifique.