Cameroun: Dieudonné Essomba - Joshua Osih, seule alternative crédible à Paul Biya en 2025

Dieudonné Essomba, économiste et consultant de Vision 4, a publiquement soutenu Joshua Osih, candidat du Social Democratic Front (SDF), pour l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025.

Dans une analyse publiée le 17 septembre, Essomba estime que ce scrutin offre une opportunité historique pour engager une transition politique durable au Cameroun. Il décrit le régime de Paul Biya comme "obsolète et épuisé", incapable de relever les défis structurels du pays, même avec un autre candidat du RDPC .

Essomba critique sévèrement les opposants comme Issa Tchiroma, Bello Bouba et Maurice Kamto, qu'il accuse de manquer de vision stratégique et de s'être contentés de suivre des modes politiques sans proposer des solutions innovantes. Selon lui, leur approche de la crise anglophone a été particulièrement myope, aucun n'ayant anticipé ou proposé des réformes structurelles comme le fédéralisme avant que la situation ne dégénère .

Seuls deux candidats se distinguent par leur clarté programmatique : Paul Biya, défenseur de l'État unitaire, et Joshua Osih, porteur d'un projet fédéraliste ambitieux. Essomba souligne que le programme d'Osih, fondé sur des consultations participatives et des analyses socio-économiques robustes, propose une refonte institutionnelle profonde pour résoudre les crises multidimensionnelles que traverse le Cameroun. Le fédéralisme est présenté comme une solution thérapeutique capable de résoudre simultanément des problèmes comme la polarisation économique, le communautarisme politique et la crise anglophone .

Essomba rejette l'idée d'une coalition opportuniste fondée sur des calculs ethnorégionaux, affirmant que la seule stratégie viable pour battre Biya est l'agrégation des forces autour d'un programme mobilisateur, comme celui d'Osih. Il insiste sur la nécessité d'une cohérence idéologique plutôt que de simples alliances tactiques.