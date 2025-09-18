Cameroun: Drame à Bafoussam - Une mère tue son fils par erreur lors d'un rituel de sorcellerie

18 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Un drame effroyable a secoué la ville de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, où une sexagénaire a involontairement causé la mort de son propre fils.

L'incident tragique se serait produit lors d'un rituel de protection que la mère avait organisé pour se prémunir contre le voleur de sa chèvre. Loin de s'imaginer que le mal qu'elle projetait se retournerait contre elle, cette tragédie familiale met en lumière les dangers des pratiques occultes qui persistent dans certaines communautés.

Selon les informations recueillies, la mère avait consulté un tradipraticien pour effectuer une cérémonie visant à identifier et à nuire au coupable du vol. Le rituel, qui devait cibler le voleur, a tragiquement frappé son fils par erreur fatale, plongeant toute la famille dans le deuil et l'incompréhension. Ce drame soulève des questions cruciales sur l'influence des croyances traditionnelles et leurs conséquences parfois irrémédiables sur la cellule familiale.

Les autorités locales pourraient ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette mort, mais les pratiques de sorcellerie restent un sujet sensible et complexe à traiter juridiquement. Cette affaire rappelle tristement que les solutions occultes, souvent recherchées pour régler des conflits ou des injustices perçues, peuvent conduire à des issues dramatiques et des regrets éternels.

