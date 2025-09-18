Cameroun: USA-Cameroun - Fin des visas pour tourisme de naissance, l'ambassade durcit le ton

L'ambassade des États-Unis à Yaoundé a annoncé qu'elle refuserait désormais les visas aux personnes dont le but principal est de se rendre aux États-Unis pour accoucher, afin d'éviter que leurs enfants n'obtiennent la nationalité américaine par le droit du sol.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, l'ambassade a précisé que les agents consulaires rejetteraient toute demande de visa si une telle intention était suspectée . Cette mesure s'inscrit dans la politique migratoire restrictive du président Donald Trump, qui cherche à limiter l'immigration illégale et le tourisme de naissance .

Le droit du sol, garanti par le 14e amendement de la Constitution américaine, accorde automatiquement la citoyenneté à toute personne née sur le territoire américain, quel que soit le statut migratoire des parents. Cependant, l'administration Trump remet en cause cette pratique historique, arguant qu'elle encourage des abus et une immigration frauduleuse . Dès janvier 2025, Trump a signé un décret visant à restreindre ce droit pour les enfants de parents en situation irrégulière ou titulaires de visas temporaires, mais ce décret a été suspendu par plusieurs juges fédéraux en raison de son inconstitutionnalité présumée .

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré ces blocages judiciaires, l'exécutif utilise d'autres leviers pour imposer sa vision, comme la réinterprétation des critères d'attribution des visas par les ambassades . Cette approche s'accompagne de mesures législatives récentes, telles que la loi « One Big Beautiful Bill Act », qui impose des frais exorbitants sur les demandes d'asile et les procédures d'immigration, rendant l'accès à la protection humanitaire plus difficile pour les populations vulnérables .

Pour les Camerounais, cette décision signifie un rehaussement des critères d'éligibilité aux visas américains. Les demandeurs devront prouver que leur voyage répond à des motifs légitimes (tourisme, affaires, études) et non à une volonté d'accéder à la nationalité pour leur enfant. Les autorités consulaires pourront exiger des justificatifs supplémentaires, tels que des preuves de ressources financières, des lettres d'invitation ou des itinéraires détaillés .

Cette mesure risque d'affecter particulièrement les familles camerounaises qui voyageaient pour accoucher aux États-Unis, souvent perçu comme un moyen d'offrir de meilleures opportunités à leurs enfants. Elle reflète une tendance globale au durcissement des politiques migratoires, observée dans des pays comme l'Inde ou l'Irlande, qui ont restreint le droit du sol pour lutter contre l'immigration irrégulière .