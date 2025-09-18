Ghana: Arrivée attendue de 40 migrants expulsés des États-Unis

Le Ghana se prépare à accueillir dans les prochains jours 40 migrants supplémentaires expulsés des États-Unis, a annoncé mercredi soir le ministre des Affaires étrangères, Okudzeto Ablakwa.

Cette décision intervient après l'arrivée début septembre de 14 ressortissants ouest-africains dans le cadre d'un programme américain controversé de lutte contre l'immigration clandestine.

La semaine dernière, le président ghanéen John Mahama avait confirmé avoir conclu un accord avec les autorités américaines pour recevoir des ressortissants d'Afrique de l'Ouest expulsés des États-Unis.

Le Ghana avait alors accueilli un premier groupe de 14 personnes originaires du Nigeria, du Togo, du Mali, de Gambie et du Liberia.

L'expulsion vers des pays tiers avec lesquels les migrants n'ont parfois aucun lien fait partie des mesures phares de la politique migratoire de l'ancien président américain Donald Trump. Des centaines d'expulsions similaires ont déjà eu lieu vers le Panama, le Salvador et le Soudan du Sud.

Au Ghana, les migrants expulsés sont contrôlés à leur arrivée puis autorisés soit à rester temporairement dans le pays, soit à transiter vers leur pays d'origine. Les 14 premiers arrivants avaient exprimé leur souhait de retourner chez eux, selon les autorités.