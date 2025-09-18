La Banque africaine de développement accueillera le Secrétariat de la Communauté de pratique pour la comptabilisation du capital naturel en Afrique (Africa NCA CoP)

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé officiellement qu'il accueillerait le Secrétariat de la Communauté de pratique pour la comptabilisation du capital naturel en Afrique (Africa NCA-CoP), renforçant ainsi son rôle de chef de file en matière d'intégration du capital naturel dans les stratégies de développement climato-résilientes sur le continent.

En tant que nouvel hôte, le Groupe de la Banque fournira des locaux au Secrétariat de la NCA-CoP au sein de son siège d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il examinera et mettra en oeuvre sa stratégie et son plan d'action, conformément à la priorité qu'il accorde à la valorisation des ressources naturelles. Il travaillera avec des partenaires tels que la Banque mondiale, la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (UNECA) et l'Union africaine afin de mobiliser des ressources pour intensifier les activités sur l'ensemble du continent.

Lancée en 2020, la Communauté de pratique pour la comptabilisation du capital naturel en Afrique comprend désormais plus de 500 membres issus de 48 pays africains. La NCA-CoP promeut le renforcement des capacités techniques, l'élaboration de politiques fondées sur les données et le partage des connaissances sur la comptabilité du capital naturel. Elle était précédemment hébergée par la Banque mondiale.

La Banque africaine de développement a fait cette annonce lors d'un événement parallèle organisé en marge du Sommet africain sur le climat 2.0 (en anglais, Africa Climate Summit 2, ACS2), qui s'est tenu récemment à Addis-Abeba et qui a réuni des décideurs politiques, des partenaires du développement et des praticiens pour discuter de l'importance de l'intégration du capital naturel dans les politiques nationales, la planification économique et les stratégies d'investissement.

Le directeur du Centre africain de gestion et d'investissement en ressources naturelles du Groupe de la Banque, Fred Kabanda, a souligné l'engagement de l'institution en faveur du capital naturel : « La Banque africaine de développement accorde la priorité au capital naturel, comme indiqué dans son Plan d'action de gestion et d'investissement en ressources naturelles (2025-2029), qui est ancré dans sa Stratégie décennale (2024-2033). L'accueil du Secrétariat de l'Africa NCA CoP permettra à la Banque de renforcer ses capacités, de favoriser la collaboration et de veiller à ce que le capital naturel soit pleinement intégré dans les politiques et les investissements qui favorisent un développement résilient au climat dans toute l'Afrique. »

Les abondantes ressources naturelles de l'Afrique sont vitales pour ses économies, ses moyens de subsistance et ses efforts de réduction de la pauvreté. Pourtant, la valeur du capital naturel est fréquemment sous-représentée dans les mesures économiques conventionnelles, laissant les écosystèmes sous-évalués et les vulnérabilités climatiques ignorées.

En accueillant le Secrétariat de la NCA-CoP, la Banque africaine de développement s'engage à assurer la continuité, à renforcer l'appropriation continentale et à faire progresser l'engagement politique en matière de comptabilisation du capital naturel, libérant ainsi le potentiel de l'Afrique pour un développement inclusif, vert et résilient au climat.

Pour obtenir de plus amples informations sur le rôle de la Banque africaine de développement lors du deuxième Sommet africain sur le climat, cliquez sur ce lien.