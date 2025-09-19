interview

Il est jeune. A seulement 22 ans, Séraphin Moundounga Mavouroulou est candidat indépendant déclaré au 2è siège de la commune de Mouila, dans le 2è arrondissement. Sa candidature n'est pas le fruit du hasard, encore moins le fruit d'une simple ambition personnelle. C'est d'abord une inspiration divine.

1- Qui est exactement Séraphin Moundounga Mavouroulou ?

Je suis Séraphin Moundounga Mavouroulou, fils de Mouila, spécialiste en Relations Internationales, formé à l'Université Hitit en Turquie. Mon parcours scolaire a débuté à l'école communale C de Mouila, avant de se poursuivre au Lycée Jean-Jacques Boucavel. J'ai ensuite obtenu mon baccalauréat série C au Lycée de l'Excellence Mbombe-a-Gnangue de Mouila, avant de m'orienter vers les études supérieures à l'international.

Mon parcours professionnel est marqué par une expérience significative dans l'enseignement des langues, ayant été enseignant de Français et d'Anglais au sein d'institutions telles qu'American Life, Dil Time et Amerikan Kültür.

Par ailleurs, j'ai occupé le poste de Responsable des ventes et des relations avec les clients au sein de l'entreprise internationale Protranslate. J'ai récemment occupé les fonctions de Directeur Régional de la Zone Afrique pour l'entreprise By Karat (Karabacak). Autodidacte et passionné d'écriture, je consacre une partie de mon temps à la réflexion et à la production intellectuelle.

Interprète circonstanciel, je parle cinq langues : le Punu, le Français, l'Anglais, le Turc et l'Espagnol. Je poursuis actuellement l'apprentissage de l'Allemand et du Russe.

Titulaire de plusieurs certifications en maintien de la paix et en commerce international, je mets mon expertise au service du développement économique et diplomatique du Gabon et du continent africain. Aujourd'hui, étant le plus jeune candidat du Gabon aux élections législatives du 27 Septembre 2025, je postule pour le 2e arrondissement de la Commune de Mouila.

2- Vous candidat indépendant déclaré au 2è siège de la commune de Mouila, dans le 2è arrondissement. Quelles sont vos sources de motivation à porter candidat ?

Ma candidature n'est pas le fruit du hasard, encore moins d'une simple ambition personnelle. C'est d'abord une inspiration divine qui nous a porté ensemble avec Yanick Flores Moussavou, candidat indépendant au 1er siège de la Diaspora, car à 22 ans, en ce qui me concerne, se présenter à la députation au Gabon relève presque de l'impossible. Mais je ne pouvais pas détourner le regard.

J'ai pensé à mes jeunes frères, abandonnés et découragés, à nos mamans épuisées par le poids du statu quo, et à nos papas qui, parfois, ont cessé de croire en un avenir meilleur. Alors, j'ai choisi de prendre mes responsabilités, non pas comme le plus fort ou le plus sage, mais comme celui en qui le courage et l'espérance d'une génération trouvent refuge. Je mets ma voix, mon énergie et mes forces au service de Mouila, pour que renaisse l'espérance et que triomphe la dignité.

3- Vous êtes jeunes, très jeunes et en face de vous, des " monstres" en politique. Quelles sont vos chances ou possibilités de l'emporter ?

L'honorable Trésor Franky Ondo Bekalet, candidat indépendant potentiel au 2e siège de la Diaspora nous disait un jour : « ceux qui sont au Parlement n'ont ni 2 têtes, ni 3 pieds. Ce sont tous des hommes comme nous ».

C'est ainsi qu'à Mouila, je ne considère personne comme monstre politique. Je suis jeune d'âge certes, mais mon esprit a beaucoup à offrir à ma communauté. Pour certains, la lourdeur de leur passé politique à Mouila les défavorisera, pour d'autres, la nouvelle expérience politique donnera plus de punch et de crédibilité face à la population. Je n'ai rien à perdre, mais tout à gagner, et le soir du 27 Septembre 2025, je sortirai d'une manière ou d'une autre vainqueur de cette élection dans mon siège.

4- Aviez-vous un message à l'endroit de vos électeurs ?

J'aimerais interpeller mon électorat sur la sincérité de ma candidature qui a connu beaucoup de combat jusque là. Très chers pères et mères, votre fils est là pour redonner un nouvel espoir, concret, à ses jeunes frères et soeurs de Mouila. Accompagnons le dans cette lourde mission.

Sans voler, sans tricher, mais par le travail acharné, l'aide sociale, la collaboration sincère avec la Mairie et des partenariats intelligents, nous pouvons faire renaître Mouila de ses cendres et contribuer à la dignité du Gabon tout entier. C'est mon espoir que je partage avec vous. Rendez-vous le 27 Septembre 2025.