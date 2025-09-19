Afrique: Le Sénégal réélu au Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle

Dakar — Le Sénégal a été réélu, ce jeudi, à Dubaï, au Conseil d'exploitation postale (CEP) de l'Union postale universelle (UPU) pour un mandat de quatre ans (2026-2029), à l'occasion de son 28e congrès, a annoncé le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Sur son compte X, le ministère souligne que "cette réélection constitue une reconnaissance internationale du leadership du Sénégal dans le secteur postal et son ambition de moderniser et de digitaliser les services postaux, afin de mieux répondre aux défis du commerce électronique, de l'inclusion financière et de la connectivité numérique".

"Elle confirme également la pertinence des orientations stratégiques nationales, traduites notamment par la tenue du Conseil interministériel consacré au secteur postal, le 1er septembre 2025, sous la présidence du Premier ministre", Ousmane Sonko, ajoute la même source.

Avec ce nouveau mandat, le Sénégal "réaffirme son attachement aux valeurs de coopération internationale et à l'édification d'un secteur postal moderne, inclusif et au service du développement durable".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministère, "le Sénégal, fort de son engagement réformateur et de son expertise reconnue, entend contribuer activement aux travaux du CEP en partageant ses expériences et en oeuvrant à l'émergence d'un système postal universel innovant, sécurisé et accessible à tous".

Il rappelle que le Conseil d'exploitation postale (CEP), l'un des deux organes subsidiaires de l'Union postale universelle, aux côtés du Conseil d'administration (CA), "est chargé d'examiner les questions opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relatives aux services postaux internationaux, et de proposer aux États membres des solutions visant à améliorer la qualité, l'efficacité et la viabilité du réseau postal mondial".

Le CEP est composé de 40 pays élus par le Congrès pour un mandat de quatre ans, selon le ministère.