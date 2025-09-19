Afrique: Le Sénégal réélu au Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a été réélu, ce jeudi, à Dubaï, au Conseil d'exploitation postale (CEP) de l'Union postale universelle (UPU) pour un mandat de quatre ans (2026-2029), à l'occasion de son 28e congrès, a annoncé le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Sur son compte X, le ministère souligne que "cette réélection constitue une reconnaissance internationale du leadership du Sénégal dans le secteur postal et son ambition de moderniser et de digitaliser les services postaux, afin de mieux répondre aux défis du commerce électronique, de l'inclusion financière et de la connectivité numérique".

"Elle confirme également la pertinence des orientations stratégiques nationales, traduites notamment par la tenue du Conseil interministériel consacré au secteur postal, le 1er septembre 2025, sous la présidence du Premier ministre", Ousmane Sonko, ajoute la même source.

Avec ce nouveau mandat, le Sénégal "réaffirme son attachement aux valeurs de coopération internationale et à l'édification d'un secteur postal moderne, inclusif et au service du développement durable".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministère, "le Sénégal, fort de son engagement réformateur et de son expertise reconnue, entend contribuer activement aux travaux du CEP en partageant ses expériences et en oeuvrant à l'émergence d'un système postal universel innovant, sécurisé et accessible à tous".

Il rappelle que le Conseil d'exploitation postale (CEP), l'un des deux organes subsidiaires de l'Union postale universelle, aux côtés du Conseil d'administration (CA), "est chargé d'examiner les questions opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relatives aux services postaux internationaux, et de proposer aux États membres des solutions visant à améliorer la qualité, l'efficacité et la viabilité du réseau postal mondial".

Le CEP est composé de 40 pays élus par le Congrès pour un mandat de quatre ans, selon le ministère.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.