Ethiopie: Le professeur Brook affirme que le pays doit changer pacifiquement son statut d'enclavement

18 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Face à une croissance démographique rapide, l'Éthiopie doit redoubler d'efforts pour mettre fin à son statut d'État enclavé et retrouver un accès maritime par des moyens pacifiques, a déclaré Brook Hailu, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université d'Addis-Abeba.

Dans une interview accordée à l'ENA, il a rappelé que l'Éthiopie avait perdu son littoral sur la mer Rouge en 1991, à la suite de l'indépendance de l'Érythrée. Depuis lors, le pays supporte des coûts élevés liés aux importations et aux exportations, ce qui freine son développement économique.

Le Premier ministre Abiy Ahmed avait déjà affirmé, lors du lancement de son quatrième ouvrage L'État de Medemer, que la quête éthiopienne d'un accès à la mer resterait pacifique.

Avec près de 128 millions d'habitants et une croissance annuelle de 2,75 millions, la population pourrait atteindre 150 millions d'ici deux décennies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce dynamisme démographique, selon le professeur Brook, accentue l'urgence d'obtenir un accès maritime pour soutenir les ambitions économiques du pays.

L'Éthiopie explore ainsi divers mécanismes avec ses voisins -- contrats, baux, échanges de territoires ou investissements conjoints -- dans un esprit de bénéfice mutuel.

Elle s'intéresse notamment à la participation au capital d'entreprises stratégiques comme Ethiopian Airlines pour consolider les partenariats régionaux selon le professeur.

Le professeur Brook a enfin appelé à sensibiliser la jeunesse à la position géopolitique particulière du pays, soulignant que seule une action collective permettra à l'Éthiopie de surmonter son enclavement et d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.