Ethiopie: Le professeur Brook affirme que le pays doit changer pacifiquement son statut d'enclavement

Addis-Abeba — Face à une croissance démographique rapide, l'Éthiopie doit redoubler d'efforts pour mettre fin à son statut d'État enclavé et retrouver un accès maritime par des moyens pacifiques, a déclaré Brook Hailu, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université d'Addis-Abeba.

Dans une interview accordée à l'ENA, il a rappelé que l'Éthiopie avait perdu son littoral sur la mer Rouge en 1991, à la suite de l'indépendance de l'Érythrée. Depuis lors, le pays supporte des coûts élevés liés aux importations et aux exportations, ce qui freine son développement économique.

Le Premier ministre Abiy Ahmed avait déjà affirmé, lors du lancement de son quatrième ouvrage L'État de Medemer, que la quête éthiopienne d'un accès à la mer resterait pacifique.

Avec près de 128 millions d'habitants et une croissance annuelle de 2,75 millions, la population pourrait atteindre 150 millions d'ici deux décennies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce dynamisme démographique, selon le professeur Brook, accentue l'urgence d'obtenir un accès maritime pour soutenir les ambitions économiques du pays.

L'Éthiopie explore ainsi divers mécanismes avec ses voisins -- contrats, baux, échanges de territoires ou investissements conjoints -- dans un esprit de bénéfice mutuel.

Elle s'intéresse notamment à la participation au capital d'entreprises stratégiques comme Ethiopian Airlines pour consolider les partenariats régionaux selon le professeur.

Le professeur Brook a enfin appelé à sensibiliser la jeunesse à la position géopolitique particulière du pays, soulignant que seule une action collective permettra à l'Éthiopie de surmonter son enclavement et d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité.