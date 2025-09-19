Addis-Abeba — Ethiopian Airlines a organisé ce jeudi, à l'hôtel Skylight d'Addis-Abeba, une dégustation exclusive pour présenter son nouveau menu à bord, qui sera proposé aux passagers dès janvier 2026.

L'événement a rassemblé des cadres dirigeants de la compagnie ainsi que des voyageurs de la classe affaires, invités à découvrir et évaluer les nouvelles offres culinaires.

Conçu par Ethiopian In-flight Catering, le menu s'adresse aussi bien aux passagers de la classe économique qu'à ceux de la classe affaires.

L'initiative visait non seulement à présenter la variété de plats, inspirés de la gastronomie éthiopienne et internationale, mais aussi à recueillir les avis des participants afin de perfectionner l'expérience à bord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a réaffirmé à cette occasion l'engagement de la compagnie envers l'excellence et l'adaptation continue aux besoins des clients.

« Les repas en vol font partie intégrante de l'expérience de voyage.

C'est pourquoi nous accordons une grande importance aux retours de nos passagers », a-t-il déclaré, rappelant que la compagnie avait remporté en 2025 le prix de la meilleure restauration à bord en classe affaires en Afrique, décerné par Skytrax.

Pour sa part, Samson Arega, vice-président de l'expérience client, a souligné que le nouveau menu allait au-delà d'une simple offre alimentaire : « Nos plats racontent une histoire, portent une culture et traduisent une expérience. Pour 2026, nous avons souhaité rehausser le service, notamment en classe affaires, avec une sélection raffinée de mets chauds et froids, d'entrées, de pâtisseries et de desserts. »

Les infrastructures de restauration de la compagnie, certifiées selon les normes internationales et dotées de cuisines spécialisées (halal et casher), peuvent produire jusqu'à 100 000 repas par jour.

Elles constituent l'un des piliers de la réussite d'Ethiopian Airlines, leader du transport aérien africain et pionnier dans l'innovation de services à bord.

Avec cette démarche participative, Ethiopian Airlines confirme sa volonté d'associer ses passagers à l'amélioration continue de ses prestations et de consolider sa position de référence sur le marché mondial de l'aviation.