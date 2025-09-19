Ethiopie: Le pays lance un projet de centre dédié à la mécanisation agricole et à la gestion post-récolte

18 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Un centre innovant dédié à la mécanisation agricole et à la gestion post-récolte a été lancé aujourd'hui, avec pour objectif d'introduire des solutions adaptées, efficaces et abordables le long de la chaîne de valeur agricole.

Le projet est mis en oeuvre par l'ONUDI, financé par le gouvernement autrichien et réalisé en partenariat avec les ministères éthiopiens de l'Agriculture et de l'Industrie ainsi que l'université BOKU.

S'exprimant lors du séminaire de lancement, le ministre d'État de l'Industrie, Hassan Mohammed, a souligné l'importance de ce système pour réduire les pertes post-récolte et soutenir le développement de l'industrie manufacturière locale.

Il a également mis en avant la solidité du partenariat entre l'Autriche et l'Éthiopie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadrice d'Autriche, Simone Knapp, a indiqué que le centre servira à la fois de plateforme de formation, de démonstration technologique et de collaboration entre les acteurs.

Elle a insisté sur son rôle dans la promotion d'agrobusiness inclusifs valorisant le leadership et l'entrepreneuriat des femmes.

Pour sa part, le représentant adjoint de l'ONUDI, Asegid Adane, a rappelé que ce projet contribuerait à transformer les systèmes agricoles en introduisant de nouvelles approches et technologies, tout en renforçant la coordination entre production et transformation.

Implanté dans un parc agro-industriel intégré et un centre de transformation rurale, le nouveau centre se veut un hub national pour l'innovation, la formation et le transfert de technologies, avec l'ambition de réduire les pertes alimentaires et d'améliorer la productivité des principales filières agricoles du pays.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.