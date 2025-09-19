Ethiopie: Le pays lance un projet de centre dédié à la mécanisation agricole et à la gestion post-récolte

Addis-Abeba — Un centre innovant dédié à la mécanisation agricole et à la gestion post-récolte a été lancé aujourd'hui, avec pour objectif d'introduire des solutions adaptées, efficaces et abordables le long de la chaîne de valeur agricole.

Le projet est mis en oeuvre par l'ONUDI, financé par le gouvernement autrichien et réalisé en partenariat avec les ministères éthiopiens de l'Agriculture et de l'Industrie ainsi que l'université BOKU.

S'exprimant lors du séminaire de lancement, le ministre d'État de l'Industrie, Hassan Mohammed, a souligné l'importance de ce système pour réduire les pertes post-récolte et soutenir le développement de l'industrie manufacturière locale.

Il a également mis en avant la solidité du partenariat entre l'Autriche et l'Éthiopie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadrice d'Autriche, Simone Knapp, a indiqué que le centre servira à la fois de plateforme de formation, de démonstration technologique et de collaboration entre les acteurs.

Elle a insisté sur son rôle dans la promotion d'agrobusiness inclusifs valorisant le leadership et l'entrepreneuriat des femmes.

Pour sa part, le représentant adjoint de l'ONUDI, Asegid Adane, a rappelé que ce projet contribuerait à transformer les systèmes agricoles en introduisant de nouvelles approches et technologies, tout en renforçant la coordination entre production et transformation.

Implanté dans un parc agro-industriel intégré et un centre de transformation rurale, le nouveau centre se veut un hub national pour l'innovation, la formation et le transfert de technologies, avec l'ambition de réduire les pertes alimentaires et d'améliorer la productivité des principales filières agricoles du pays.