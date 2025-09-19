Sénégal: Championnats du monde d'athlétisme - Saly Sarr termine sixième au triple saut

Dakar — La Sénégalaise Saly Sarr a terminé sixième de la finale du triple saut des Championnats du monde d'athlétisme, ce jeudi à Tokyo, au Japon, avec un saut de 14,55 m, battant au passage son record personnel (14,41).

Le concours de triple saut féminin a été remporté par la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14,94 mètres), suivie de la Dominicaine Théa Lafond (14,89 mètres) et de la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,76 mètres).

Saly Sarr est la seule athlète sénégalaise à disputer une finale dans cette compétition à laquelle le Sénégal était représenté par trois autres athlètes.

Mercredi, Amath Faye a échoué à se qualifier pour la finale du triple saut.

Il s'est classé 21e sur 30 concurrents, avec un saut à 16 mètres.

Seuls les 12 meilleurs sauteurs de cette série se qualifiaient pour la finale prévue vendredi.

Louis François Mendy a été lui éliminé sur abandon lors des demi-finales du 110 mètres haies.

Mendy était aligné pour la troisième série des demi-finales, mais n'a pas terminé la course.

Le sprinteur Mamadou Fall Sarr, de son côté, n'a pas franchi le cap des séries du 100 m.

Le Sénégal est représenté par quatre athlètes à ces Championnats du monde, sélectionnés grâce aux minimas requis ou à leur classement mondial.

L'édition 2025 des Mondiaux d'athlétisme se déroule au Stade national de Tokyo, du 13 au 21 septembre, avec la participation de plus de 2 000 athlètes.