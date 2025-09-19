Ile Maurice: Le chef Fabio De Poli intronisé président au cours d'une soirée gastronomique émouvante

C'est au cours d'une soirée gastronomique très réussie et particulièrement émouvante, vendredi, au Château de Labourdonnais, que Fabio De Poli, chef du restaurant La Table du Château, a été intronisé président de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien.

Il succède à Marie-Christine Giblot-Ducray, ancienne présidente des Disciples Escoffier d'Afrique du Sud, présidente d'honneur de l'association internationale et première présidente de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien depuis le 2 mai dernier.

Marie-Christine Giblot-Ducray a su faire valoir auprès du Conseil magistral de l'association internationale que Maurice, pays indépendant, devait avoir une association autonome. C'est ainsi qu'est née la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien.

Marie-Christine Giblot-Ducray, qui vit entre l'Afrique du Sud et Maurice n'a pu faire le déplacement vendredi soir pour des raisons de santé mais son esprit planait sur cette soirée réglée par elle comme du papier à musique et exécutée magistralement par le chef De Poli et Fatima Chuttoo, coordinatrice de l'association mauricienne.

La cérémonie d'intronisation du chef De Poli faite par Yves Bouvier, vice-président International des Disciples Escoffier, et animée par le maître de cérémonie Jerry Nayna, a eu lieu dans la salle Ernest Wiehe sur fond de photo de Marie-Christine Giblot-Ducray, projetée sur écran géant, et en présence de Sydney Pierre, ministre délégué au Tourisme, de Frédéric Bontems, ambassadeur de France à Maurice, et de Sylvain Méyépa, directeur de la Tourism Authority.

Le coeur à l'oeuvre

Dans son message adressé à l'assemblée et lu par Jerry Nayna, Marie-Christine Giblot-Ducray a déclaré que certains voyages ne se font qu'avec pour bagage le coeur et que c'est avec son coeur qu'elle a négocié et obtenu l'accord du Conseil Magistral pour que Maurice ait sa propre Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien dont elle a été la première présidente.

«Ce rêve longtemps caressé, est enfin devenu une réalité (...) J'ai toujours été une battante, mais la vie n'est pas toujours clémente avec ceux qui se battent. Il semblerait que mon tour soit arrivé. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré pouvoir prendre l'avion pour être à vos côtés aujourd'hui mais cela n'a pas été possible.»

C'est avec l'accord de Christian Heuline et d'Yves Bouvier, respectivement secrétaire général et vice-président international des Disciples Escoffier qu'elle a choisi de confier la présidence de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien au chef De Poli «dont la riche et longue carrière incarne parfaitement les valeurs des Disciples Escoffier.»

Le chef De Poli, Italien naturalisé Mauricien depuis six ans, compte plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'art culinaire. Il a travaillé dans les palaces de dix différents pays et a notamment participé à l'ouverture de l'hôtel Trou-aux-Biches rénové, il y a 17 ans, aux côtés de Fatima Chuttoo. Il gère le restaurant La Table du Château depuis maintenant 14 ans.

Différentes écharpes remises

Neuf personnes ont aussi été intronisées au sein de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien et dans trois catégories différentes, à savoir dans le groupe de chefs de cuisine et de pâtisserie, qui ont reçu une écharpe rouge, il y a eu la pâtissière Deborah Gasgow, le sous-chef de cuisine Fawaz Jaffur qui est à l'oeuvre au Domaine de Grand-Baie et Ashwin Mangoo, Pastry Head Chef à Florensuc.

Dans le groupe des Food and Beverage Managers, des hôteliers et des formateurs, Astrid Arlove, fondatrice d'OBOĒ Gardenstē, Rahul Luximon Desai, Restaurant Manager au Thirsty Bistro, appartenant au groupe Oxenham, Ashik Doorga, Food and Beverage Manager au Domaine de Grand-Baie et Marie Malié, formatrice à l'Ecole hôtelière sir Gaëtan Duval et présidente de la Commission diocésaine de la pastorale du tourisme ont été intronisés et ont reçu une écharpe mauve.

Et finalement dans le groupe des épicuriens, ils ont été deux à recevoir une écharpe bleue, soit Eddy Tong, légiste, et Matthew Tsang Mang Kin, co-fondateur de la plateforme immobilière Hemavi, qui a permis à 30 000 personnes de trouver un logement en Scandinavie et directeur de la Tokyo Yorozu & Company, startup accompagnant des producteurs japonais d'alcools d'exception vers les marchés internationaux.

La recette parfaite

Le chef De Poli et sa brigade ont régalé les invités avec un repas gastronomique de choix comprenant quatre plats alors que le chanteur Robert Duvergé interprétait des chansons chères au coeur de Marie-Christine GiblotDucray : My Way de Paul Anka, La Maladie d'Amour de Michel Sardou ou encore Emmenez-moi de Charles Aznavour, accompagné au saxophone par Giovanni, qui a montré son talent, notamment durant le cocktail de bienvenue, de même qu'au cours du dîner.

Dans son discours de clôture de cette soirée, le nouveau président de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien a chaleureusement remercié la présidente sortante, prenant l'engagement de perpétuer sa vision et sa philosophie au sein de l'association mauricienne.

Le chef De Poli a aussi remercié l'équipe de la Table du Château, qui l'épaule depuis 14 ans et a précisé que sa philosophie est simple. «Nous sommes plus forts ensemble comme les ingrédients d'une recette parfaite. Chacun apporte sa saveur unique et c'est dans l'harmonie de nos talents que naîtra le succès. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page, pleine de promesses et de prospérité», a-t-il souligné en annonçant quelques événements que la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien organisera pour renforcer les liens entre ses membres, à savoir le partage de la traditionnelle galette des rois, le pique-nique Escoffier, qui célèbre l'art culinaire et la nature, les dîners d'exception, «vitrines de notre savoirfaire» et une cérémonie d'intronisation «pour accueillir de nouveaux membres dans cette grande famille culinaire».

Il a aussi présenté les membres du bureau de la Délégation Disciples Escoffier pour le territoire mauricien : Fatima Chuttoo et Jennina Vassodaven, respectivement coordinatrice et secrétaire, Aslam Ravate et Christophe Prinet, trésoriers, Eddy Tong, conseiller juridique, Matthew Tsang Mang Kin, responsable de la communication et du marketing et les membres Christine Carjuzaa, Rakesh Munoruth et Neeloo Ugnoo et Murday Paramasuramen. «Ensemble, avec passion et dans l'équipe qui nous anime, nous ferons rayonner notre association et honoreront l'héritage du grand Escoffier.»