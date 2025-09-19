Tunisie: La transition numérique, un levier essentiel pour une administration efficace

Un des facteurs marquant les rouages de l'Etat dans un sens comme dans l'autre est, sans conteste, l'administration qui, comme l'a réitéré le Chef de l'Etat à plusieurs reprises, est un des piliers pour assurer la bonne marche des affaires de la chose publique et l'amélioration des prestations de service pour le vécu quotidien des citoyennes et citoyens.

Confirmant cette orientation et veillant au suivi des recommandations présidentielles, l'Etat multiplie les actions dans ce sens dont la plus récente est le Conseil ministériel présidé mardi par la Cheffe du gouvernement et consacré à l'examen de l'avancement des projets relatifs à la transition numérique de l'administration.

En effet, nul doute que la transition numérique constitue un puissant levier en vue de mettre en oeuvre des mécanismes administratifs modernes et efficaces, censés constituer un des axes capables de concrétiser le programme social et économique de l'Etat.

Il faut dire que la numérisation est un facteur essentiel pour garantir la transparence et la bonne gouvernance en faveur des administrés et des entreprises économiques dans le but d'augmenter leur efficacité et d'accroître la compétitivité de l'économie nationale sur les différents plans national, régional, et même international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi est-il nécessaire de conférer davantage de priorité et d'importance à la numérisation afin de simplifier les procédures administratives, sachant que la transition ne se limite pas à assurer la transparence et la célérité des actions, mais également et surtout à réaffirmer la lutte efficace contre la corruption grâce à la poursuite de réformes justes.

Autrement dit, la numérisation de l'administration est devenue une exigence absolue, voire vitale, en vue d'améliorer les impacts positifs pour servir les intérêts du peuple, des investisseurs et des entreprises économiques.

Ainsi, il est impératif de tirer profit du développement des prestations à distance, de la généralisation de l'interconnexion, du développement des systèmes d'information et des opportunités fournies par l'intelligence artificielle dans l'objectif de réaliser les différents objectifs du développement durable et global.

Avec la numérisation, il ne faut pas oublier que le commerce électronique profite mieux de l'IA avec un soutien à l'innovation, à l'entrepreneuriat dans le sens d'une meilleure inclusion financière, sans oublier la nécessité de protéger le cyberespace et de renforcer la confiance numérique.

En somme, la Tunisie se trouve à la croisée des chemins en matière de transformation numérique dans la mesure où le pays évolue à deux niveaux contrastés, à savoir le secteur privé, où on constate une adoption rapide des technologies, et le secteur public où la marche administrative est entravée par des structures lourdes suite à un manque, voire une absence, de coordination entre les diverses institutions.