Sénégal: La Cour suprême confirme conviction l'éviction de Barthélémy Dias de la mairie de Dakar

19 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Au Sénégal, la Cour suprême a tranché jeudi 18 septembre : Barthélémy Dias ne retrouvera pas la mairie de Dakar. L'ancien édile contestait sa destitution, prononcée en décembre dernier après une condamnation définitive pour homicide involontaire. Mais la plus haute juridiction du pays vient de rejeter son recours.

La page se tourne pour Barthélémy Dias. L'opposant perd définitivement son fauteuil de maire de Dakar, après la décision attendue rendue par la Cour suprême jeudi.

Son éviction remonte à décembre 2024 : le préfet de la capitale l'avait alors déchu de ses fonctions, à la suite d'une condamnation confirmée en appel dans une affaire vieille de 13 ans. En 2011, un militant avait été tué lors d'affrontements politiques, et la justice a retenu contre lui l'homicide involontaire.

Mais pour son camp, cette révocation était illégale. Ses avocats ont dénoncé un « excès de pouvoir », estimant que seul le président de la République est habilité à révoquer un maire, et non un préfet. Ils parlaient d'une manoeuvre politique destinée à écarter une figure gênante de l'opposition. La haute juridiction n'a pas retenu ces arguments, validant la procédure engagée par le préfet.

Pendant ce temps, l'Hôtel de Ville avait déjà changé de main. Le 10 septembre dernier, le ministre du Travail et figure du Pastef Abass Fall a été élu maire de Dakar. Une élection que le camp Dias continue de qualifier de « passage en force ».

Cette décision de la Cour suprême est donc un double coup dur pour Barthélémy Dias qui perd son dernier recours juridique, et se retrouve affaibli sur l'échiquier national. Car la mairie de Dakar est l'un des postes les plus stratégiques du pays.

