Cote d'Ivoire: Présidentielle au pays - Laurent Gbagbo n'appellera pas à voter pour un des candidats retenus

19 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo ne donne pas de consigne de vote en faveur d'un des candidats retenus à la présidentielle du 25 octobre 2025, indique sa porte-partole jeudi 18 septembre. Sur 60 candidatures, le Conseil constitutionnel a retenu cinq dossiers, dont celui du chef de l'État sortant Alassane Ouattara, de Jean-Louis Billon ou encore de Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Cela alors que celui-ci, inéligible, a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre.

La semaine précédente, Laurent Gbagbo a mené plusieurs consultations avec d'autres candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire dont le dossier a été rejeté par le Conseil constitutionnel : parmi eux, figurent le président du Front populaire ivoirien (FPI) Pascal Affi N'Guessan, la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) de Tidjane Thiam, ou encore le député indépendant Antoine Tiémoko Assalé.

Une option était sur la table : se ranger de manière collective derrière un candidat. Cette idée a été écartée, comme l'explique Maître Habiba Touré, la porte-parole de Laurent Gbagbo : « Il faut le dire clairement : les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays. Dès lors, il n'y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie. »

Des « actions pacifiques et démocratiques »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Laurent Gbagbo opte donc pour des « actions pacifiques et démocratiques », pour, dit-il, s'opposer à un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Pas question, assure Maître Habiba Touré, de « contester nos institutions ». Mais l'ancien président estime qu'il est encore temps d'ouvrir la porte au dialogue. « En validant un quatrième mandat anticonstitutionnel et en écartant 55 candidats, dont ceux des principaux partis d'opposition, c'est le principe d'égalité devant la loi qui a été foulé au pied », poursuit sa porte-parole.

Mercredi 17 septembre, le ministre porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly a rappelé que toutes les décisions du Conseil constitutionnel « ne souffrent d'aucun recours ». « Les contester, souligne-t-il, c'est tomber sous le coup de la loi. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.