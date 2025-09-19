Madagascar: Salon de la gastronomie - Rendez-vous des créativités culinaires à l'AFT

La 11e édition du Salon de la gastronomie de Madagascar ouvre ses portes du 25 au 27 septembre à l'AFT Andavamamba, transformant Antananarivo en épicentre culinaire.

Ils sont pâtissiers, producteurs de cacao, start-up agroalimentaires ou chefs audacieux. Tous se donnent rendez-vous du 25 au 27 septembre à l'AFT Andavamamba pour la 11e édition du Salon de la gastronomie. Piloté en collaboration avec Yas Madagascar, l'événement s'annonce comme un laboratoire à ciel ouvert de la transformation économique par la cuisine.

« Ce sera un voyage culinaire réunissant plusieurs pays, un rendez-vous incontournable pour présenter les ingrédients du succès à l'international », a affirmé l'organisateur hier lors d'une conférence de presse. Avec plus de quarante stands et cinq mille visiteurs attendus, le salon dépasse la simple vitrine commerciale: il ambitionne de devenir un incubateur de talents et une plateforme de partage pour une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Le chocolat à l'honneur

Le 26 septembre, les artisans chocolatiers seront sous les projecteurs à l'occasion de la Journée mondiale du cacao et du chocolat. Une manière habile de mettre en lumière l'excellence malgache dans une filière en pleine croissance, où la qualité des fèves de cacao de Madagascar est déjà saluée internationalement. Démonstrations, dégustations et retours d'expérience viendront rythmer cette journée pour « valoriser le savoir-faire local tout en soutenant un secteur prometteur ».

Le 27 septembre, le Village culinaire de la Francophonie prendra le relais, proposant au public de s'immerger dans les traditions gastronomiques des pays francophones. Mais cette année, c'est Madagascar qui sera à l'honneur, portée par la cheffe Henintsoa Moretti du Hakafy Authentic Restaurant. Ateliers, concours et conférences viendront ponctuer ces trois jours, créant des ponts entre cultures et communautés. Au-delà de l'effervescence gustative, le salon affiche une ambition économique claire : accompagner les jeunes pousses et connecter les acteurs locaux avec des professionnels aguerris de la restauration et de l'hôtellerie.

« Des entrepreneurs explorateurs viendront ouvrir des opportunités aux participants », précise l'organisateur. Ce salon est un signal fort d'une gastronomie malgache qui assume sa richesse, mise sur sa jeunesse et regarde résolument vers le monde.