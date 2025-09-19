Madagascar: Ascent Green - Le pays se met en ordre de marche pour l'énergie verte

Madagascar accélère sa transition énergétique avec le programme Ascent Green, qui réunit l'État, les bailleurs et le secteur privé autour d'une énergie plus propre et plus résiliente. Financé à hauteur de 250 millions de dollars, il vise à mobiliser 2,25 milliards de dollars d'investissements pour déployer les énergies renouvelables et la cuisson propre.

Le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et le Ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) ont réuni, hier au Carlton Anosy, ministères, partenaires techniques et financiers, secteur privé, société civile et collectivités pour un atelier de consultation nationale consacré au programme régional Ascent Green, soutenu par le Green Climate Fund (GCF) et la Banque mondiale. Objectif : présenter les composantes, définir les priorités nationales, aligner les politiques et renforcer la coordination autour des enjeux énergétiques et climatiques. Porté par un financement de 250 millions USD du GCF visant un effet d'entraînement de 2,25 milliards USD publics et privés, Ascent Green entend étendre les solutions d'énergies renouvelables distribuées (ERD) et la cuisson propre pour offrir à 40 millions de personnes en Afrique de l'Est et du Centre un accès à une énergie verte et résiliente. À Madagascar, où l'accès à l'électricité plafonne à 36 % et la cuisson propre à 14 %, le programme arrive à point nommé pour lever les obstacles d'accès à l'énergie et à la finance climatique.

Levier à saisir

L'initiative est liée au Pacte Énergétique National - Mission-300 (M300) et complète des chantiers comme les projets LEAD et DECIM, via des instruments de réduction des risques, une assistance technique harmonisée et des solutions de capital mixte. Au niveau régional, 7,2 milliards USD sont projetés pour atteindre les objectifs de M300, avec une répartition indicative de 60 % du secteur privé, 10 % des gouvernements et 30 % des partenaires techniques et financiers. Madagascar, qui vise 80 % de taux d'accès à l'électricité et 50 % à la cuisson propre d'ici 2030, entend saisir cette opportunité.

« Il faut des financements à la hauteur de nos ambitions », a rappelé le secrétaire général du MEDD, soulignant la vulnérabilité du pays et sa volonté d'agir. La Banque mondiale a, de son côté, insisté sur la transversalité de la cuisson propre (énergie, environnement, habitat, santé) et l'usage productif de l'énergie, en lien avec l'Industrialisation, l'Agriculture et l'Eau. Pour le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, le GCF constitue « une opportunité stratégique » dans un contexte d'étiages plus longs et plus sévères. Prochaine étape : intégrer les priorités malgaches à Ascent Green pour concrétiser rapidement la transition.