Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo appelle Gbagbo et Thiam à soutenir sa candidature

La présidente du Mouvement des générations capables (Mgc) invite l'opposition à se mobiliser derrière elle dans la course à l'élection présidentielle. Dans une visio interview accordée à une chaîne de télé en ligne, le 17 septembre, elle a demandé à Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, respectivement présidents du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), de soutenir sa candidature à ces échéances électorales.

Les dossiers de candidature des deux leaders de ces formations politiques de l'opposition ont été jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Aussi Simone Gbagbo a-t-elle exhorté ces grandes figures à appeler leurs militants et sympathisants à voter pour le porte-étendard du Mgc qu'elle incarne. « (...) Je souhaite qu'ils (Gbagbo et Thiam) viennent rejoindre ma candidature afin que nous nous donnions des chances d'obtenir, au soir du 25 octobre, l'alternance », a-t-elle dit.

Simone Gbagbo, relativement à la joie manifestée lors de la recevabilité de son dossier de candidature par le Conseil constitutionnel, jugée par certains comme un manque de solidarité envers les candidats non retenus, s'est interrogée : « Pourquoi je devrais avoir du regret ? ». Toutefois, elle a trouvé dommage que la candidature de Gbagbo et celle de Thiam aient été rejetées, en ce sens que cela aurait créé une plus grande inclusion lors de cette compétition électorale.

L'ex-Première dame, durant cet entretien, a réitéré son appartenance à la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire (Cap-CI), une plateforme de l'opposition composée, entre autres, du Pdci-Rda, du Cojep, du Fpi. « Nous étions plusieurs candidats de la Cap-CI à avoir déposé nos dossiers. J'appelle donc ceux dont la candidature a été rejetée à nous accompagner », a-t-elle insisté. Avant d'affirmer que si elle avait été recalée par le Conseil constitutionnel, elle se serait rangée derrière les candidatures validées de sa coalition.

Simone Gbagbo, jugeant la gestion de 15 ans du pouvoir du Président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de nombreuses réalisations et actions qui ont transformé le visage de la Côte d'Ivoire. Elle a avancé qu'une fois aux affaires, elle s'évertuera à renforcer les acquis de cette gouvernance.