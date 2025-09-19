Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - L'Assemblée nationale s'engage pour des élections apaisées

Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a promis de mettre tout en oeuvre, avec l'ensemble des députés, pour des élections apaisées, le 25 octobre prochain. Leonardo Santos Simao, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a déclaré, le 18 septembre, au Plateau, après leurs échanges: « Nous avons trouvé le président de l'Assemblée et ses collègues dans une volonté de travailler ensemble pour que les élections soient paisibles et que la stabilité du pays soit protégée ».

Pour lui, la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées notables sur le plan économique grâce à un climat de paix qui attire les investisseurs nationaux et étrangers. Maintenir cette stabilité demeure, selon lui, une condition indispensable pour le développement du pays.

Le représentant onusien a rappelé que les périodes électorales sont toujours sensibles et propices aux tensions. Il a insisté sur l'importance de maîtriser ces tensions, afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent en violences, particulièrement dans un pays marqué par un passé de crises liées aux scrutins. « C'est notre souhait, en tant que Nations unies, d'accompagner la Côte d'Ivoire pour que les élections renforcent la démocratie dans un climat apaisé », a-t-il souligné.

Au-delà de l'enjeu national, Leonardo Santos Simao a relevé que la Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui un exemple de stabilité politique et économique en Afrique de l'Ouest. Elle doit, estime-t-il, inspirer d'autres pays de la région confrontés à des difficultés.

