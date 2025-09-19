Tunisie: Santé - Gafsa s'offre un nouvel hôpital après des décennies d'attente

À Gafsa, les attentes pour la construction d'un véritable hôpital moderne sont désormais satisfaites. Dans cette ville carrefour du sud-ouest tunisien, où la population souffre depuis longtemps d'un manque criant en infrastructures de santé adaptées, le lancement du projet d'un hôpital pluridisciplinaire apparaît comme une promesse d'avenir.

Plus qu'un simple chantier, il symbolise l'espoir d'une prise en charge médicale digne, capable de répondre aux besoins urgents des citoyens et de soulager l'actuel hôpital Houcine-Bouzaiene, aujourd'hui saturé.

Le projet de construction d'un hôpital pluridisciplinaire à Gafsa constitue l'un des plus grands espoirs des habitants de la région, qui attendent depuis des années une véritable révolution dans le domaine de la santé. Située au carrefour stratégique du sud-ouest tunisien, Gafsa souffre d'un manque criant d'infrastructures médicales adaptées, alors que son unique hôpital régional Houcine-Bouzaiene ne parvient plus à répondre aux besoins croissants de la population.

C'est dans ce contexte que ce projet, longtemps perçu comme un rêve, est aujourd'hui sur le point de se concrétiser.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 2020, le ministère de l'Équipement avait déjà amorcé cette initiative en procédant à des travaux d'aménagement du site destiné à l'hôpital, comprenant la réalisation de routes et d'infrastructures de base, pour un coût d'environ 3 millions de dinars tunisiens.

Le 26 mars 2025, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a confirmé le lancement officiel des travaux pour la fin de l'année, une fois toutes les études techniques finalisées et la sélection des entrepreneurs effectuée.

Ces travaux devraient s'étaler sur 36 mois, avec une livraison prévue à l'horizon 2028.

Implanté sur une superficie de 12 hectares, le futur hôpital disposera d'une capacité de 420 lits. Il comprend 10 salles d'opération modernes et un ensemble complet de cliniques couvrant toutes les spécialités médicales et chirurgicales, afin de garantir une prise en charge globale et diversifiée.

Au-delà de son importance architecturale et fonctionnelle, ce projet ambitionne de transformer en profondeur l'offre de soins dans la région. Il permettra de désengorger l'actuel hôpital Houcine-Bouzaiene, de répondre aux besoins en médecine spécialisée, et de hisser Gafsa au rang de pôle médical régional.

Pour les habitants, il s'agit d'un projet historique porteur d'espoir et synonyme d'un avenir sanitaire plus digne et plus accessible.

C'est un rêve caressé par plus d'un Gafsien pour une promesse d'un avenir digne avec un établissement hospitalier de nouvelle génération, sous la forme d'un futur pôle médical régional.