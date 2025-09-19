Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Rhdp lance sa campagne électorale le 11 octobre

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) est prêt à livrer bataille. Le 18 septembre 2025, Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole principal de la formation politique au pouvoir, au terme d'une réunion du directoire du parti, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, a informé que le lancement de la campagne électorale de leur entité politique est prévu le 11 octobre prochain. Il a précisé que bien avant cette offensive sur le terrain, l'investiture de la direction nationale de campagne (Dnc) du candidat du Rhdp à l'élection présidentielle, Alassane Ouattara, se tiendra, le 2 de ce même mois, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Kobenan Kouassi Adjoumani, déclinant le calendrier des activités du Rhdp dans la perspective de cette campagne, a soutenu que les 30 septembre et 1er octobre, aura lieu le séminaire de formation à l'intention des principaux responsables de la Dnc.

Cette réunion du directoire, à laquelle ont pris part tous les hauts cadres de la direction du parti, a aussi été consacrée à la présentation de la Dnc. Le porte-parole principal a indiqué que le président du directoire du Rhdp, Gilbert Koné Kafana, est chargé d'assurer la coordination générale de cette équipe. Ce dernier aura aussi sous sa coupole, selon lui, les districts et structures de mobilisation. Il a fait savoir que Robert Beugré Mambé, premier vice-président du directoire, est chargé des structures techniques. « Le comité d'orientation stratégique est présidé par Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la République », a-t-il ajouté.

Kobenan Kouassi Adjoumani, donnant plus de détails sur la composition de la machine de guerre lancée par le Rhdp pour aller reconquérir le pouvoir, a indiqué que, outre les deux Dnc, Koné Kafana et Beugré Mambé, l'équipe de campagne compte 13 directeurs nationaux de campagne adjoints (Dnca) et 17 directeurs centraux de campagne (Dcc).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ceux-ci, à l'en croire, seront renforcés par 47 directeurs régionaux de campagne (Drc), 350 directeurs départementaux de campagne (Ddc) et des directeurs locaux de campagne (Dlc). Le porte- parole principal a, enfin, fait savoir que le candidat du Rhdp sera, en outre, appuyé par un comité d'orientation stratégique composé de 19 hautes personnalités du parti. Il a déclaré que cette équipe de campagne traduit non seulement la large palette de compétences dont regorgent sa formation politique, mais aussi l'ancrage du Rhdp sur toute l'étendue du territoire national.