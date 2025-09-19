Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 septembre 2025

revue de presse

Mairie de Dakar : La Cour suprême tranche définitivement sur le recours Barthélémy Diaz

Ce jeudi 18 septembre 2025, la Cour suprême a rejeté le recours de Barthélémy Diaz, ancien maire de Dakar démis de ses fonctions en décembre 2024.

En effet, Barthélémy Diaz avait soumis un recours auprès de la haute juridiction du pays pour contester la « légalité de l'arrêté préfectoral » qui l'avait démis de ses fonctions de maire.

Ce nouveau verdict de la Cour suprême sonne comme une décision définitive pour mettre un terme à cette affaire. Lors de la récente élection du maire de Dakar, Diaz avait saisi la Cour pour tenter d'interrompre le scrutin. Là aussi, c'était sans succès. (Source : allAfrica )

Cameroun 2025 : Quand Brenda Biya désavoue son Président de père

Il y a des consignes de vote qui tombent comme des pavés dans une mare déjà trouble. Et puis il y a Brenda Biya, fille unique du président camerounais, qui vient d’inventer une nouvelle catégorie : celle où l’héritière du régime demande carrément aux électeurs de tourner la page de son propre père, candidat à un huitième mandat. Rien que ça.

Dans une vidéo TikTok filmée depuis ce qui ressemble à une chambre d’hôtel, Brenda Biya, 27 ans, a troqué les punchlines people pour une déclaration politique inattendue : « Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu’il a fait souffrir trop de gens. (Source : Afrik.com )

Tchad : Un blogueur et un activiste critiques du pouvoir déchus de leur nationalité

Au Tchad, le gouvernement a déchu de leur nationalité deux voix critiques installées à l'étranger. Par un décret du ministère de l'Administration du territoire publié mercredi 17 septembre 2025, le blogueur passé par la présidence durant la transition Makaila Nguebla et l'activiste Charfadine Galmaye , se voient retirer leur nationalité. Une décision jugée « illégale et absurde » par les intéressés. ( Source : RFI)

Mauritanie : Remaniement partiel du gouvernement

La Présidence de la République de Mauritanie a annoncé, jeudi soir, un remaniement partiel du gouvernement, portant sur 11 portefeuilles ministériels. Selon le décret présidentiel publié à cet effet, Mohamed Ould Soueidatt a été nommé ministre de la Justice, tandis que El Vadil Ould Sidaty Ould Ahmed Louly a été désigné ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel.

Abdellahi Souleymane Cheikh Sidiya a été nommé ministre des Affaires économiques et du Développement, alors que Codioro Moussa N’ Guenore a été désigné ministre des Finances. ( Source : Le360.ma )

Guinée : Fin de la campagne pour le référendum constitutionnel

La capitale de la Guinée a connu une activité intense alors que la campagne s'achevait jeudi à l'approche d'un référendum qui pourrait permettre au chef du coup d'Etat de briguer la présidence.

Des lectures de Coran, des concerts de reggae et des prières ont été organisés pour soutenir le colonel Mamadi Doumbouya , le chef militaire qui a pris le pouvoir il y a trois ans. Les bâtiments publics et privés de Conakry ont été recouverts de panneaux d'affichage de la campagne.

Les routes étaient bloquées par des camions remplis de partisans portant des T-shirts et des boubous, vêtements fluides traditionnels d'Afrique de l'Ouest, imprimés avec le visage de Doumbouya . ( Source : Africanews )

Lomé, capitale ouest-africaine de l’économie bleue en octobre

Le Forum Blue Invest Africa aura lieu à Lomé les 15 et 16 octobre prochains. Pour la première fois en Afrique de l’Ouest, cet événement d’envergure internationale, initié par l’Union européenne, réunira investisseurs publics et privés, porteurs de projets et décideurs autour de l’économie bleue.

Le forum a pour objectif de connecter les porteurs de projets innovants avec des acteurs financiers afin de créer des partenariats stratégiques et d’ouvrir de nouvelles sources de financement. ( Source : Togonews )

Gabon : La diaspora gabonaise en lice pour une représentation historique à l'Assemblée Nationale

C'est une première dans l'histoire politique du pays. Les Gabonais de l'étranger auront désormais deux sièges à l'Assemblée nationale, l'un pour la zone Afrique, l'autre pour la zone Amérique-Europe-Asie-Océanie.

Cette avancée institutionnelle sera actée à l'issue des élections législatives et locales prévues les 2 7 septembre et 11 octobre 2025. Pour la zone Afrique, six candidats sont en lice, tous issus de milieux divers et porteurs de projets visant à renforcer le rôle de la diaspora dans les affaires nationales. ( Source : allAfrica )

Ascent Green - Madagascar se met en ordre de marche pour l'énergie verte

Madagascar accélère sa transition énergétique avec le programme Ascent Green, qui réunit l'État, les bailleurs et le secteur privé autour d'une énergie plus propre et plus résiliente. Financé à hauteur de 250 millions de dollars, il vise à mobiliser 2,25 milliards de dollars d'investissements pour déployer les énergies renouvelables et la cuisson propre.

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) ont réuni, hier au Carlton Anosy , ministères, partenaires techniques et financiers, secteur privé, société civile et collectivités pour un atelier de consultation nationale consacré au programme régional Ascent Green, soutenu par le Green Climate Fund (GCF) et la Banque mondiale. (Source : Midi Madagasikara )

Mondiaux d'athlétisme - L'Afrique décroche 16 médailles, dont 6 en or, après six journées de compétitions

Seize médailles dont six en or ont été remportées par les athlètes africains aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo (13-21 septembre), après six journées de compétitions. Les 20èmes Championnats du monde d'athlétisme se déroulent depuis samedi dernier au Stade national de Tokyo et vont se poursuivre jusqu'au dimanche 21 septembre.

Apres six journées de compétitions, les athlètes africains se sont illustrés avec six médailles en or, dont la dernière remportée, c e jeudi, par le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi au 400 mètres avec en bonus la meilleure performance de l'année (43"53). ( Source : APS )

Tunisie : La transition numérique, un levier essentiel pour une administration efficace

Un des facteurs marquant les rouages de l'Etat dans un sens comme dans l'autre est, sans conteste, l'administration qui, comme l'a réitéré le Chef de l'Etat à plusieurs reprises, est un des piliers pour assurer la bonne marche des affaires de la chose publique et l'amélioration des prestations de service pour le vécu quotidien des citoyennes et citoyens.

Confirmant cette orientation et veillant au suivi des recommandations présidentielles, l'Etat multiplie les actions dans ce sens dont la plus récente est le Conseil ministériel présidé mardi par la Cheffe du gouvernement et consacré à l'examen de l'avancement des projets relatifs à la transition numérique de l'administration. (Source La Presse)