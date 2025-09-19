Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo - 700 campeurs découvrent des métiers de rêve

Les campeurs de la 2e vague du camp vacances Faso Mêbo ont effectué une sortie de détente et de découverte à l'aéroport international de Ouagadougou, à la Base aérienne 511 et au Mémorial Thomas-Sankara, jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre des activités de la 2e vague du camp vacances Faso Mêbo, débuté le 11 septembre, 700 campeurs ont partagé des moments de découverte culturelle, technologique, scientifique et diplomatique au cours d'une sortie d'immersion, jeudi 18 septembre 2025, à Ouagadougou. Ils ont d'abord visité l'aéroport international de Ouagadougou.

Accueillis par le directeur général de l'Agence national de l'aviation civil (ASECNA), Aziz Wendyam Amoussa, ils ont eu l'honneur de visiter le salon présidentiel dans lequel, le président du Faso reçoit ses homologues et invités de marque en visite au Burkina.

Après les campeurs ont visité la piste d'atterrissage et de décollage des avions. Ils ont été témoins du décollage et d'atterrissage d'avions et d'hélicoptères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pendant les différentes explications sur les fonctionnements d'un avion et des différentes étapes d'un embarquement, les campeurs ont posé des questions. Ils se sont dit satisfaits des réponses apportées. Les 700 campeurs se sont rendus à la caserne des pompiers de l'aéroport international de Ouagadougou où ils ont pu s'informer sur le fonctionnement de cette unité et le déroulement d'un sauvetage en cas d'incendie.

A leur arrivée à la salle d'immigration, les enfants ont été briefés sur le processus d'enrôlement des passagers. La deuxième escale des campeurs de Faso Mêbo a été la Base aérienne 511. Là, ils ont découvert des hélicoptères de chasse de toutes formes, des hélicoptères de guerre, des avions AirBus CAZA, des aéronefs.

Cette étape a suscité de la curiosité chez les campeurs qui ont posé des questions au Chef d'Etat-major de l'armée de l'air, le colonel Brahima Christian Ouattara. Après avoir répondu à leurs interrogations, il a invité les campeurs à être disciplinés et ordonnés dans leur quotidien et à avoir de l'amour pour la patrie, le Burkina Faso. Les campeurs ont terminé leur visite au mémorial

Thomas-Sankara.

A travers, les différentes explications des guides, ils ont pris connaissance de l'histoire de l'assassinat du guide de la Révolution d'octobre 1983 avant de visiter son bureau, sa Jeep, sa tombe et toutes les autres pièces du mémorial.

La campeuse Amiratou Konaté, matricule 551, session Kadiogo, a confié être marquée par l'histoire de l'assassinat de Thomas Sankara. Elle ambitionne de devenir soldat pour défendre son pays. Quant à la campeuse Zeynab Amdia Hemani, matricule 62, section Djôro, elle aspire devenir médecin, pilote et soldat à la fois pour défendre sa patrie.