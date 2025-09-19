Burkina Faso: UACO 2025 - La 14e édition se tiendra du 1er au 3 octobre

Le comité national d'organisation de la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a animé une conférence de presse, le 18 septembre 2025, à Ouagadougou. A l'occasion, le comité a annoncé la tenue de l'évènement, du 1er au 3 octobre prochain.

La 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) se tiendra, du 1er au 3 octobre prochain, sur le thème :

« Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ». L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, le 18 septembre 2025, à Ouagadougou par le comité national d'organisation des UACO.

Le Président du comité national d'organisation (PCNO), Bétamou Fidèle Aymar Tamini, a indiqué que les UACO édition 2025 visent à permettre aux acteurs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

de mieux se connaitre, de partager leurs expériences ainsi que leurs visions sur l'impact du contexte géopolitique sur la communication et le développement. « Elles visent également à contribuer à la formation continue des jeunes journalistes et communicateurs et à contribuer au rayonnement du Burkina Faso », a-t-il confié. M. Tamini a également

souligné que cette édition reste une opportunité pour le ministère en charge de la communication de renforcer des ponts entre chercheurs et praticiens en vue de favoriser une mise en oeuvre concrète des innovations théoriques, de faire découvrir au public les mutations technologiques et leur lien avec le secteur de la communication.

M. Tamini a, en outre, indiqué que les réflexions, les débats et le partage d'expériences de ces UACO seront soutenus par vingt-quatre (24) communications. Outre le thème principal, le comité scientifique a retenu deux sous thèmes : « Souveraineté et communication dans

l'espace sahélien : enjeux géopolitiques et médiatiques » et « Enjeux et défis de l'Intelligence artificielle : montée des influenceurs face aux métiers classiques de l'information et de la communication ».

Le concours des médias souhaité

Selon le président du comité national d'organisation, le 1er sous-thème sera développé dans le souci de montrer que, la souveraineté dans le Sahel n'est pas seulement une affaire de territoires et d'armées, mais aussi une bataille d'images, de récits et de discours. Ce sera aussi l'occasion, a-t-il poursuivi, d'interroger sur le rôle du journaliste dans un contexte de violence et de désinformation, dans un premier temps.

Concernant le 2e sous-thème, il permettra de montrer comment l'Intelligence artificielle et les influenceurs redessinent les frontières de l'information et de la communication, ainsi que la production et la diffusion des contenus médiatiques, en posant en débat la légitimité, la fiabilité et l'avenir des métiers traditionnels de l'information et de la communication.

« Ces communications seront prises en charge par 22 communicateurs venant du Maroc et de la sous-région ouest-africaine notamment de la Côte d'Ivoire, de la

Guinée, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso », a révélé M. Tamini. Au nombre des communicateurs, le directeur général de la communication et des médias, Yirmalè Frédéric Somé, a cité Franklin Nyamsi, un franco-camerounais défenseur de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) en général et du Burkina en particulier et

Yanqui Zhang, une chinoise qui va assurer une communication sur le journalisme de solution.

« Outre, ces communications, des masters class, des rencontres des responsables des agences de presse, des expositions des archives de la Radiodiffusion-télévision du Burkina et des visites de sites touristiques sont au programme de cet important événement pour le secteur de l'information et de la communication », a ajouté le PCNO.

Bétamou Fidèle Aymar Tamini a, par ailleurs, rassuré que les préparatifs se déroulent bien. A propos, il a salué les efforts des médias et souhaité leur concours pour la réussite de cette 14e édition des UACO. Organisées pour la première fois en 2004, les UACO se déroulent chaque année.