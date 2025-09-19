Maroc: Le Premier secrétaire reçoit une délégation de membres des organisations féminines partisanes

Accompagné des présidents des deux groupes parlementaires de l'opposition ittihadie, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, en présence des membres du secrétariat national de l'Organisation des femmes ittihadies (OFI), a reçu une délégation de membres des organisations féminines partisanes.

Cette rencontre intervient dans le cade du plaidoyer des différentes instances féminines partisanes en faveur du renforcement et de la consolidation de la représentativité des femmes au sein de l'institution parlementaire, notamment tout au long des échéances électorales législatives prochaines.

Driss Lachguar a mis en avant que l'Union socialiste des forces populaires considère que l'habilitation de l'action politique des femmes doit revêtir la forme d'une pratique quotidienne au milieu de leur activisme politique et ce, à partir de l'ensemble des devantures militantes.

Le Premier secrétaire du parti de la rose a, par ailleurs souligné que l'action politique déployée en plein milieu de la scène militante ne pourrait favoriser cette habilitation assidue que par le biais de l'engagement bien acquis du soutien des formations politiques à la promotion de la représentativité politique des femmes dans l'ensemble des institutions élues.

A cet effet, Driss Lachguar a suggéré dans son mémorandum relatif à la révision du système encadrant les élections législatives d'encourager et motiver la représentativité de la femme dans l'institution parlementaire par le biais du rajout de circonscriptions réservées aux femmes afin de promouvoir la représentativité féminine dans la Chambre des représentants et son augmentation jusqu'à atteindre les proportions du tiers (132 sièges) en perspective optimale de la parité, reconnue, par ailleurs, par les dispositions de la Constitution.