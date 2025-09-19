Tunisie: Soudan - Le choléra fait rage affectant plus de 12 mille personnes

De nouvelles augmentations des cas de choléra ont été enregistrées au Soudan, avec 125 nouveaux cas et 9 décès, ce qui porte le nombre total de cas à 12 186 depuis le début de l'épidémie, dont 509 décès, selon les sources médiatiques du jeudi 18 septembre 2025.

Selon les mêmes sources, les cas sont concentrés dans les régions du djebel Marra, de Nertiti, de Tor, de Gildo et des villages environnants, de Rokero, du l'est du djebel Marra, de Zalingei, de Tawila et de Nyala, ainsi que dans les camps de personnes déplacées où la maladie se propage largement.

Face à la grave pénurie de fournitures médicales et de fluides intraveineux, les organisations humanitaires, les volontaires et les autorités locales déploient des efforts considérables pour limiter la propagation de la maladie. Cependant, les défis sont de plus en plus importants en raison des épidémies de paludisme, de la malnutrition et de la famine, ce qui aggrave la crise humanitaire dans le pays.

Les organisations locales ont appelé la communauté internationale et l'Organisation mondiale de la santé à intervenir de toute urgence pour faire face à cette situation sanitaire critique, en particulier dans les camps de personnes déplacées qui souffrent d'une propagation généralisée du choléra.