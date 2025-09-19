Tunisie: Produits artisanaux - Lancement prochain d'un label national

18 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Rim Mernissi, directrice de la qualité à l'Office National de l'Artisanat, a affirmé ce jeudi 18 septembre 2025 que le secteur de l'artisanat est un pilier vital de l'économie tunisienne.

Contribution économique et emplois

Lors de son intervention dans l'émission « Acharaa' Ettounsi », Mernissi a expliqué que le secteur contribue à 4 % du PIB et emploie environ 300 000 artisans, ce qui représente 11 % de la main-d'oeuvre du pays. Un fait notable est la forte présence des femmes, qui constituent 83 % de l'ensemble des travailleurs.

Le secteur regroupe 76 métiers différents et plus de 2 500 entreprises, dont 56 sont exportatrices. L'artisanat contribue également à environ 32 % de la valeur totale des exportations, qui ont atteint près de 8 millions de dinars au cours des huit premiers mois de 2025.

Les principaux marchés d'exportation sont l'Europe et les États-Unis, qui représentent 70 % des débouchés, suivis par le marché africain, en particulier le Niger, qui importe le chéchia tunisien.

Défis et perspectives d'avenir

Mernissi a souligné que les produits artisanaux tunisiens, notamment ceux en bois d'olivier et en céramique, jouissent d'une bonne réputation à l'échelle mondiale. L'Office contribue activement à la promotion de ces produits et à la préservation de leur valeur à l'exportation en participant à des foires et événements internationaux.

Cependant, elle a également mentionné que le secteur est confronté à des défis majeurs, comme le manque de matières premières (bois d'olivier, argile) et les difficultés liées à la promotion.

Mernissi a également révélé que l'Office s'apprête à lancer le label de qualité national « Artisanat Tunisien » dans le but de valoriser et de protéger les produits traditionnels par le biais de la propriété intellectuelle.

Elle a ajouté qu'une loi spécifique serait bientôt promulguée pour encadrer ce label, afin que chaque produit artisanal tunisien destiné à l'exportation en soit porteur.

