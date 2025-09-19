Afrique: Tunisie-Bulgarie - Un premier vol direct arrive à l'aéroport Enfidha-Hammamet

18 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'aéroport d'Enfidha-Hammamet a accueilli, jeudi, 18 septembre 2025, le premier vol de la compagnie aérienne bulgare « Electra Airways », a annoncé le groupe turc « TAV Airports », qui exploite les aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir.

Ce vol inaugural a été opéré à bord d'un Boeing 737-400 de 149 places, en provenance directe des villes bulgares de Varna et Burgas, a précisé la même source. Cette nouvelle desserte ouvre une double connexion vers la Bulgarie, avec deux fréquences hebdomadaires reliant Enfidha aux stations balnéaires de Varna et Burgas. Elle permettra, ainsi, de favoriser les échanges touristiques et culturels entre les deux pays, en offrant aux voyageurs de nouvelles opportunités de découverte.

« L'arrivée d'Electra Airways illustre notre engagement à diversifier nos horizons et à connecter la Tunisie à de nouveaux marchés », a déclaré, à cette occasion, la Directrice Générale de TAV Tunisie, Mélanie Lefebvre.

« En accueillant ces liaisons directes depuis Varna et Burgas, nous renforçons non seulement l'attractivité de la destination tunisienne, mais aussi le rôle stratégique de l'aéroport d'Enfidha en tant que passerelle incontournable pour le tourisme méditerranéen », a-t-elle ajouté.

