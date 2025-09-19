Afrique du Nord: Mes odyssées en Méditerranée - Festival international du couscous - Cous Cous Fest à San Vito Lo Capo

Le couscous est bien plus qu'un simple plat méditerranéen : il est un véritable symbole du dialogue interculturel. Originaire d'Afrique du Nord, ce plat a voyagé à travers les siècles et les frontières, s'enrichissant au fil du temps des saveurs et des traditions de chaque région.

Aujourd'hui, on le retrouve dans toute la Méditerranée et au-delà, mais surtout dans la région de Trapani en Sicile où depuis des siècles il est préparé essentiellement avec du merou et d'autres poissons. D'ailleurs, ce mets est le plat principal de la ville de Trapani.

Qu'il soit accompagné de légumes, de viande, de poisson ou même de fruits secs, le couscous est un plat qui rassemble. Il unit les familles et les amis autour d'une table, et il est souvent au coeur des fêtes et des célébrations.

Sa capacité à s'adapter et à intégrer des influences diverses en fait un plat qui incarne à la fois la tradition et l'ouverture d'esprit. Le couscous nous rappelle que la nourriture est un langage universel, capable de créer des ponts entre les cultures et de favoriser la compréhension et le respect mutuel.

Depuis tout petit, je me souviens des dimanches festifs, en famille, autour d'un couscous au poisson préparé par ma grand-mère Vitina.

Quel bonheur et quelle nostalgie !

Ces parfums flottaient dans la maison et annonçaient un moment de partage et de rires. Chaque grain de semoule, chaque morceau de poisson et chaque légume savoureux étaient un concentré de tendresse. Le couscous de ma grand-mère n'était pas qu'un repas ; c'était un rituel, un lien indéfectible qui nous unissait.

Cette année, à l'occasion de son 28e anniversaire, le Cous Cous Fest transforme la ville de San Vito Lo Capo en coeur vibrant de la Méditerranée. Du 19 au 28 septembre, le festival revient pour dix jours de cuisine, de culture, de musique et de convivialité.

Au programme : dégustations, compétitions culinaires, concerts sur la plage et un Expovillage animé. Depuis 1998, des chefs de plus de 20 pays se retrouvent pour s'affronter au nom de la paix, proposant des centaines de recettes originales.

Le Cous Cous Fest est une expérience multisensorielle qui mêle tradition, créativité et plaisir. Grâce à son succès, le festival est devenu une destination incontournable pour des chefs étoilés, de grandes entreprises du secteur alimentaire, des journalistes de renom et d'importants experts en gastronomie.

L'événement est un carrefour de cultures et un lieu de rassemblement pour célébrer l'intégration et la diversité à travers un plat symbolique : le couscous.

Depuis plus de deux décennies, le Cous Cous Fest promeut les valeurs d'intégration et de respect mutuel, et il est aujourd'hui plus que jamais porteur d'un message d'espoir pour la construction d'un avenir de paix, de dialogue et de coopération en Méditerranée mais aussi dans le monde entier.