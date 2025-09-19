Tunisie: Prix des jeunes artistes 2025 - 90's Reloaded - Un thème très « Cool, Raoul »

« Il nous a paru intéressant de demander à ces jeunes artistes à la vision totalement vierge, absents du " c'était mieux avant ", de revisiter ces temps si lointains et si proches pour eux, et de déceler ce qui, dans ces années 90, a pu franchir le millénaire dans cette mémoire esthétique collective »

La Galerie TGM annonce la tenue d'une nouvelle édition du Prix des jeunes artistes avec une exposition restitutive des travaux proposés, aujourd'hui 18 septembre. Un rendez-vous devenu incontournable depuis son lancement en 2020.

Ce prix, né depuis la création de la galerie, est dédié aux artistes en devenir, issus de différents horizons : écoles des beaux-arts, d'architecture, autodidactes ou autres formations. Un thème est proposé chaque année laissant libre cours à leurs lectures et interprétations.

Trois prix sont remis chaque année par la galerie : 2.000 dinars, 1.500 dinars et 1.000 dinars, mais au-delà de la récompense matérielle, l'idée est de suivre les artistes, de les soutenir et de les accompagner en les invitant par la suite à participer à des expositions. Pour les autres participants, ce concours représente une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons et de se faire connaître dans le monde de l'art. Une belle façon continue de promouvoir l'art sous toutes ses formes et de soutenir les jeunes artistes dans leurs parcours.

Le thème de la première édition était le TGM, le petit train iconique qui a donné son nom à la galerie. Pour la deuxième «Le mouvement», pour la troisième on a choisi une des stations de ce fameux petit train: La Goulette et «90's Reloaded» pour cette 4e édition.

La fournée de cette année dévoile des artistes de la génération Z qui «n'ont rien vécu des bouleversements, révolutions ou âge d'or du siècle dernier». Mais qui «ont recueilli la mémoire, l'archéologie, les temps forts et les codes à travers les souvenirs et les nostalgies de leurs aînés.

Interprétés à l'aune de leur regard, ces temps devenus mythiques prennent une tout autre interprétation, et une coloration totalement contemporaine», comme le note la commissaire de l'exposition et critique d'art Alya Hamza.

Et d'ajouter : « Il nous a paru intéressant de demander à ces jeunes artistes à la vision totalement vierge, absents du "c'était mieux avant", de revisiter ces temps si lointains et si proches pour eux, et de déceler ce qui, dans ces années 90, a pu franchir le millénaire dans cette mémoire esthétique collective».

Esthétiquement et culturellement, les années 90 ont marqué par leur diversité, mêlant le streetwear et le grunge au minimalisme, et par la richesse de leur culture pop, notamment la télévision, la musique et le jeu vidéo. L'époque des pogs à la récré, des CD 2 titres, des VHS et des vidéoclubs...

Voilà un thème bien alléchant qui a dû bien inspirer ces jeunes artistes aux expressions picturales multiples, plurielles et sûrement actuelles (pour réinventer un passé).