Tunisie: Tournoi de tennis Challenger Saint Tropez - Moez Chargui se qualifie pour les quart de finale

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 175e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du Challenger de Saint-Tropez. Ce jeudi, il a battu le Mexicain Rodrigo Mendez (212e mondial) en deux sets (6-3, 6-4).

En quart de finale, qui aura lieu demain vendredi, Moez Chargui affrontera le Français Titouan Droguet, classé 163e mondial.

Lors des seizièmes de finale mardi, le Tunisien avait déjà remporté son match contre un autre joueur français, Ugo Blanchet (147e mondial), également en deux sets (6-3, 6-3).

Il est à noter que Moez Chargui, qui a récemment participé à la Coupe Davis avec l'équipe de Tunisie les 12 et 13 septembre, a déjà remporté plusieurs titres cette année : le Challenger de Chersonisos en Grèce, le Challenger de Porto au Portugal, ainsi que le tournoi international Future de Monastir.