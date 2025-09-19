Tunisie: La BH BANK renouvelle ses interventions sociales en partenariat avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale

La BH BANK renouvelle ses interventions sociales en partenariat avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale

À l'occasion de la rentrée scolaire, la BH BANK a renouvelé ses interventions sociales en collaboration avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS).

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée le jeudi 18 septembre 2025 au siège de la Banque, afin de financer un programme d'intervention sociale en faveur des catégories défavorisées à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026.

Ce programme est mis en oeuvre par l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) et la banque, sous l'égide du Ministère des Affaires Sociales, qui se portent garants de l'acheminement du soutien vers les personnes dignes d'assistance ainsi que la réalisation de l'impact social escompté.

Cette initiative reflète la continuité du plan d'action de la Banque, conformément à sa stratégie en matière de responsabilité sociétale. Elle consolide les valeurs de solidarité, le renforcement des liens et la lutte contre les inégalités, visant la réalisation d'un développement sain et durable, en plus du rôle économique important qui lui est confié.