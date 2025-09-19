Afrique: Les travaux de l'entrée sud de Tunis seront achevés au milieu de l'année 2026

18 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Selon Khaled Latrach, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'Équipement, les travaux de l'entrée sud de Tunis seront achevés à la mi-2026.

Lors d'une interview accordée ce jeudi 18 septembre 2025 sur la Radio Nationale, il a également indiqué que le projet d'autoroute reliant Tunis à Jelma, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, sera mis en service début 2027.

Ce projet, d'un coût total de 1710 millions de dinars, est actuellement réalisé à 30 %.

Concernant la liaison permanente qui reliera l'autoroute Tunis-Bizerte et la ville de Bizerte, Latrach a précisé qu'elle sera opérationnelle fin 2027.

