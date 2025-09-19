Tunisie: Secteur industriel - Hausse de 1.9% des exportations durant le premier semestre de 2025

D'après les indicateurs publiés dans le bulletin de conjoncture de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), les exportations du secteur industriel tunisien ont enregistré une augmentation de 1,9 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, atteignant une valeur de 29 478,3 millions de dinars.

Les importations du secteur industriel ont également augmenté de 8 %, passant de 29 651 millions de dinars au premier semestre 2024 à 32 027,8 millions de dinars sur la même période en 2025.

En conséquence, le déficit de la balance commerciale du secteur industriel s'est creusé, passant de 713,3 millions de dinars en 2024 à 2 549,5 millions de dinars en 2025.

Les exportations des industries diverses ont bondi de 16,8 %, pour atteindre 2 427,2 millions de dinars, tandis que les importations de ce secteur ont diminué de 3,3 %.

Les exportations des industries chimiques ont augmenté de 12 % et leurs importations de 5,3 %.

Le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre a vu ses exportations croître de 17 %, tandis que ses importations ont reculé de 3,1 %.

Les exportations et les importations des industries mécaniques et métallurgiques ont respectivement progressé de 6,2 % et de 14,5 %.

Les exportations et les importations du secteur du textile et de l'habillement ont enregistré une légère croissance de 1 % et de 4 %.

Parallèlement, certains secteurs ont connu un recul :

Les exportations des industries agroalimentaires ont diminué de 23,3 % et les importations de 7 %.

Les exportations de l'industrie du cuir et de la chaussure ont baissé de 2,4 %, alors que les importations ont augmenté de 5,3 %.