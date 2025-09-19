Tunisie: Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat - Renforcer le rôle stratégique de l'inspection générale

Outre l'évaluation des actions menées durant l'année en cours, une réunion au niveau du département a porté hier sur le programme d'action envisagé pour l'année 2026, ainsi que les moyens de renforcer l'action de l'inspection générale afin de mieux concrétiser la bonne gouvernance dans les différents départements du ministère et la réalisation des projets en cours.

Le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a souligné, lors d'une séance de travail tenue hier, l'importance de restaurer le rôle stratégique de l'inspection générale du ministère, principalement lié au soutien et à l'encadrement et à l'activation de son rôle de supervision dans le cadre de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

En présence du chef de cabinet du département, Kaïs Bedhiaf, et de l'Inspectrice générale par intérim, Samia Gharbia, ainsi que plusieurs cadres de l'inspection et du cabinet, la réunion a, d'après un communiqué du département, examiné les activités de l'inspection générale et de la présentation de certains des résultats enregistrés lors des actions de contrôle dans de nombreux administrations régionales et établissements publics relevant du ministère en 2025.

Le programme de travail de l'inspection générale pour 2026 a été, également, présenté, ainsi que les moyens de le soutenir et de le développer afin qu'il puisse mener à bien les tâches qui lui sont assignées.

Le ministre a souligné la nécessité de renforcer le rôle stratégique de l'inspection générale, notamment en matière de suivi de l'application des lois et règlements en vigueur dans divers domaines de la gestion financière et administrative, ainsi qu'en apportant un soutien et un encadrement afin de garantir la bonne gouvernance, outre l'examen des pétitions et des plaintes.

Zouari a également souligné que les actions de contrôle contribuent à améliorer la performance des projets et à assurer la bonne réalisation des objectifs et l'avancement des procédures administratives.