Algérie: Bendouda préside à Alger l'ouverture des sessions du patrimoine culturel dans le monde arabe

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture des sessions du patrimoine culturel dans le monde arabe, organisées par le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), dans le cadre du renforcement de la coopération arabe en matière de sauvegarde du patrimoine culturel.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de cette rencontre de deux jours, au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria", Mme Bendouda a souligné que la protection et la valorisation du patrimoine culturel arabe commun constituent "une question centrale à dimension stratégique", se félicitant à ce propos du choix de l'Algérie d'être la première étape pour accueillir cette expérience pionnière de l'ALECSO dans le cadre de son nouveau programme des sessions du patrimoine culturel dans le monde arabe.

La ministre a indiqué que la tenue de ces sessions représente un symbole de la volonté arabe commune de préserver le patrimoine et de protéger l'identité culturelle, ajoutant que cette rencontre reflète également "le rôle pionnier" de l'Algérie dans la protection et la promotion du patrimoine culturel aux niveaux arabe et international, et confirme la poursuite de son soutien aux programmes de l'ALECSO visant à unifier les efforts arabes pour sauvegarder et valoriser le patrimoine.

Dans le même contexte, Mme Bendouda a précisé que le thème retenu pour les sessions d'Alger, consacré au patrimoine culturel dans le monde arabe dans le contexte des conflits armés, "nous confronte à des défis majeurs et à une responsabilité stratégique à tous les niveaux", soulignant que "les conflits armés ne menacent non seulement la vie des peuples, mais ciblent également la mémoire et l'identité culturelle des nations".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"On ne peut pas passer sous silence l'agression sioniste systématique contre le patrimoine culturel palestinien, les sites historiques et les monuments archéologiques ayant subi une destruction totale dans une tentative d'effacement de l'identité palestinienne", a-t-elle dit, réaffirmant "l'engagement constant de l'Algérie à se solidariser avec la Palestine et à considérer la protection de son patrimoine comme un devoir moral, national et humain exigeant la mobilisation de toutes les énergies arabes et internationales".

Par ailleurs, la ministre a indiqué que dans le cadre de la concrétisation de la coopération entre l'Algérie et l'ALECSO, l'Algérie abritera de nombreux évènements, à l'instar du colloque des opéras dans le monde arabe les 14 et 15 octobre, du colloque arabe sur le patrimoine immatériel inscrit sur la liste de l'UNESCO, les 26-27 novembre, ainsi que du forum des découvertes archéologiques dans le monde arabe prévu en décembre prochain.

"L'Algérie poursuit sa contribution active aux dossiers arabes communs sous la supervision de l'ALECSO, notamment à travers sa conduite du dossier relatif aux jeux traditionnels arabes et sa participation effective au dossier de la poterie traditionnelle", a-t-elle ajouté.

Elle a également salué l'initiative de l'ALECSO d'honorer le professeur Mounir Bouchenaki, expert international algérien dans le domaine du patrimoine culturel, à l'occasion de ces sessions, le qualifiant de "grande figure scientifique arabe de haut niveau, qui a non seulement consacré ses efforts au patrimoine algérien, mais aussi étendu ses contributions à l'ensemble du paysage culturel arabe".

A son tour, le directeur du Département de la Culture à l'ALECSO, Hamid Al-Noufali, a souligné que les sessions d'Alger constitue " la première étape de ce programme arabe important de l'ALECSO, au sein d'un espace de dialogue destiné à l'échange d'expériences et d'expertises et au renforcement de l'action arabe commun en matière de protection du patrimoine".

Il a affirmé dans ce contexte, que cette rencontre constitue "un espace d'interaction et de discussion autour de la question patrimoniale, devenue un enjeu crucial, notamment face aux violations et même aux crimes commis contre le patrimoine arabe dans de nombreux pays en raison des guerres et des conflits", réaffirmant " l'engagement de l'ALECSO à s'impliquer dans tous les efforts visant la protection du patrimoine culturel arabe".

A souligner que la cérémonie d'ouverture des sessions du patrimoine culturel dans le monde arabe s'est déroulée en présence d'experts du patrimoine venus d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte et de Libye.