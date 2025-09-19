Algérie: Le ministère de la Solidarité lance le programme 'Famille productive' en faveur des familles à revenu limité

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, jeudi, le lancement du programme "Famille productive", visant à soutenir les familles à revenu limité, indique un communiqué du ministère.

"En application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au soutien aux femmes et aux familles porteuses de projets productifs, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme lance le programme +Famille productive+, visant à soutenir les familles à revenu limité, dans le but de développer leurs ressources économiques et de les accompagner dans la création d'activités productives", précise le communiqué.

Les inscriptions sont "ouvertes aux familles et aux femmes souhaitant bénéficier du programme +Famille productive+", a fait savoir le ministère, ajoutant que les concernés par le programme sont le chef ou la cheffe de famille, ainsi que la femme ayant à charge ses parents, ses frères ou ses soeurs, et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif 25-236 du 9 septembre 2025, fixant les conditions et modalités de bénéfice du programme de Famille productive (Journal officiel n 61)", ajoute-t-on de même source.

Le demandeur doit s'inscrire sur la plateforme numérique via le lien suivant :"http://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/FAMILLEP](http://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/FAMILLEP ", ou déposer le dossier requis auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité (DAAS) du lieu de résidence, dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter du dimanche 21 septembre 2025.

Les pièces à fournir pour bénéficier de ce programme portent notamment sur "les justificatifs de compétences artisanales ou de qualifications professionnelles ou certificat de formation, attestation de non-perception de revenus, preuve de résidence en Algérie.

Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié d'aides, d'équipements ou de programmes d'aide de l'Etat".

Le ministère a souligné que la commission créée à cet effet, sous la supervision du directeur de la DAAS, "arrête la liste définitive des familles productives bénéficiaires, ainsi que de matériels, d'appareils ou d'équipements dont elles bénéficieront, dont le montant varie entre 80.000 DA et 100.000 DA".

Il est aussi souligné que les activités liées à l'aide, portent notamment sur les domaines de "la cuisine, la pâtisserie et les différents types de pâtes alimentaires, la couture, la broderie, le filage de laine et le tissage, les activités artisanales de la poterie, de la porcelaine, de la céramique, de la verrerie, des métaux, de l'halfa, du bois et des cuirs, les activités artisanales de joaillerie, de bijouterie et des arts décoratifs, les activités agricoles et la valorisation de leurs produits, notamment le séchage des fruits, les huiles naturelles et la distillation ainsi que celles de l'élevage et de l'apiculture".

Le ministère a affirmé qu'il est possible de consulter le guide des métiers artisanaux innovants pour les femmes rurales via le lien: https://service-solidarite.gov.dz/tadamoun/plateforme/PDF/guideM.pdf.