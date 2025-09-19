Algérie: Blida - Sayoud instruit d'accélérer la réalisation des projets du secteur des ressources en eau

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Blida, en compagnie du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, pour s'enquérir de l'état d'avancement de nombreux projets du secteur des ressources en eau, au cours de laquelle il a instruit d'accélérer la cadence des travaux en vue de leur mise en service dans les meilleurs délais, a indiqué un communiqué du ministère.

La visite des deux ministres dans la wilaya de Blida s'inscrit dans le cadre du suivi de la cadence du développement local et de l'évaluation de la prise en charge des préoccupations des citoyens, et vise à "inspecter de nombreux projets du secteur des ressources en eau".

A cette occasion, les deux ministres se sont rendus dans la daïra de Boufarik, où ils ont inspecté les travaux finaux de raccordement d'une station de pompage et d'un réservoir d'eau d'une capacité de (2x2500 M3) au système d'alimentation en eau dessalée provenant de l'usine de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, ce qui renforcera l'approvisionnement en eau potable des communes de Boufarik, Soumaa et Guerouaou, ajoute le communiqué.

Après avoir reçu des explications lors de cette visite, M. Sayoud a donné "des instructions à l'entreprise de réalisation visant à accélérer les travaux du réseau restant pour sa mise en service".

A la commune de Chebli dans la Daïra de Bouinan, il a été procédé à l'inspection des travaux de pose des canalisations de transfert au niveau du centre de Maâsouma et de la station de pompage N01. Les deux ministres ont également inspecté les travaux de réalisation de deux (02) réservoirs d'eau d'une capacité de 15.000 m3 chacun.

Après avoir suivi les explications y afférentes, Sayoud a instruit l'entreprise de réalisation, d'"accélérer la cadence des travaux, en vue de leur livraison dans les meilleurs délais", ajoute la même source.

La visite a débuté dans la matinée par une réunion au niveau de la salle des conférences, en présence des autorités locales civiles et militaires.

La rencontre a été ouverte par la présentation d'un exposé par le wali de Blida sur les principaux indicateurs relatifs à l'alimentation en eau et aux mesures prises, afin d'améliorer le service durant les années 2024-2025.

La situation des projets structurants a été passée en revue, au premier rang desquels le projet de raccordement de la wilaya de Blida à l'usine de dessalement d'eau de mer Fouka 2 (wilaya de Tipaza), en plus des projets de forage et de réhabilitation de nouveaux puits.

Par la même occasion, Sayoud a salué les efforts consentis et donné nombre d'instructions et orientations concernant les mesures urgentes devant être prises, dans le but d'accélérer le parachèvement des différents projets en cours de réalisation, à même d'assurer un approvisionnement régulier en eau au profit des citoyens.