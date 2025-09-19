Algérie: Ministère des Affaires étrangères - Lancement officiel du service 'T@sdik' pour l'envoi de documents via les bureaux de poste

18 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a annoncé, jeudi, le lancement officiel du service "T@sdik", qui offre aux citoyens la possibilité d'envoyer leurs documents via les bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de daïra, en vue de leur certification au niveau du service de l'état civil du ministère pour leur utilisation à l'étranger.

"Le ministère des Affaires étrangères informe les citoyens du lancement officiel du service "T@sdik" qui leur offre la possibilité d'envoyer leurs documents via les bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de daïra, en vue de leur certification au niveau du service de l'état civil du ministère des Affaires étrangères, pour leur utilisation à l'étranger", indique un communiqué du ministère.

"Ce nouveau service efficace et sécurisé, qui offre la possibilité de suivre les courriers, permet le traitement, le transfert et la distribution des documents destinés à la certification, et déposés par les citoyens au niveau des bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de daïra, afin de les transférer au ministère des Affaires étrangères qui, après leur certification, les revoie aux citoyens qui les ont déposés", a précisé la même source.

"Ce service consulaire, fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par Algérie Poste, s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus consentis par le gouvernement en vue de simplifier les procédures administratives et de rapprocher l'administration du citoyen", ajoute le communiqué.

"De plus amples informations sont disponibles sur les sites officiels du ministère des Affaires étrangères et d'Algérie Poste", note le communiqué.

