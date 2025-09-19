Afrique: 28e Congrès de l'UPU - L'Algérie élue membre du CEP

ALGER — L'Algérie a été élue, jeudi, lors des travaux du 28e Congrès de l'Union postale universelle (UPU), membre du Conseil d'exploitation postale (CEP) pour la période (2026-2029), indique un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

L'Algérie a "obtenu 129 voix sur un total de 157 pays votants, décrochant ainsi la deuxième place parmi onze (11) sièges accordés à l'Afrique", précise le communiqué.

Cet exploit est "le fruit des contributions actives de l'Algérie au sein des structures de l'UPU durant les périodes précédentes", outre "sa présence remarquable dans les différentes organisations internationales, en assumant des postes de responsabilité reflétant son engagement et renforçant la reconnaissance de la communauté internationale de son rôle pionnier dans le développement du secteur postal", ajoute le ministère.

Cette élection reflète "la place prestigieuse qu'occupe l'Algérie sur la scène mondiale", poursuit la même source.

"Au regard du rôle central joué par le CPE dans la définition des contours de l'avenir du secteur postal, l'Algérie, en s'appuyant sur son expertise et sa vision stratégique, continuera d'oeuvrer à consolider la coopération entre les pays membres et de contribuer à la recherche de solutions durables, capables de répondre aux besoins du marché postal mondial et de relever ses défis", selon le communiqué.

Pour atteindre ces objectifs, "l'Algérie s'emploiera à soutenir l'innovation et l'amélioration continue de la qualité des prestations postales, à encourager les initiatives conjointes dans les domaines de la numérisation, des services logistiques et des services financiers postaux, à moderniser les systèmes de tracking et de gestion des flux postaux, et à adopter des normes unifiées garantissant plus d'efficacité et de sécurité dans les échanges internationaux, ainsi qu'à bâtir un secteur postal moderne, inclusif et efficace", a affirmé le ministère dans son communiqué.

Il convient de noter que l'UPU est une institution spécialisée relevant de l'ONU, dont le Congrès constitue son organe suprême, se réunissant tous les quatre ans pour décider de la stratégie postale et élaborer la feuille de route de la prochaine session de travail.