Gabon: Législatives - Mavie Abouna Alouba, la voix du 3e arr de la commune de Franceville

Les législatives et les locales battent leur plein au Gabon depuis le 17 septembre dernier. Dans la province du Haut-Ogooué, Mavie Abouna Alouba est candidat du Parti démocratique Gabonais (PDG) aux législatives dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville. Le candidat du parti de masse appelle ses électeurs à l'unité, à la solidarité pour qu'ensemble, ils puissent redynamiser l'économie locale et valoriser les initiales des jeunes et des femmes, assumer la prise en charge des personnes âgées et celles vivant avec un handicap.

Mavie Abouna Alouba assume fièrement son appartenance au Parti démocratique gabonais sous lequel il est candidat aux législatives dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville. "C'est avec une profonde émotion et un sens aigu de la responsabilité que je prends aujourd'hui, la parole devant vous ici dans notre 3e arrondissement de Franceville, cette terre d'histoire de conviction et d'engament, cette terre d'histoire politique qui a toujours su porter haut les valeurs du parti démocratique Gabonais" lance t-il avec émotion .

Poursuivant ses propos, le candidat PDG aux législatives fait savoir qu'il est là, non seulement pour prononcer un discours de lancement, mais aussi pout ouvrir une campagne, qu'il croit profondément, doit être celle de la proximité, celle de l'écoute et de l'action concrète. "Ma candidature est d'abord l'expression d'un engagement fidèle aux idéaux de notre grand parti, PDG. C'est un engagement pour la justice sociale, pour la solidarité nationale et pour le progrès partagé. Ma candidature est votre candidature" déclare t-il sous les ovations nourries de ses électeurs venus nombreux le soutenir.

"Le camarade" Abouna Mavie, dira t-il, n'est pas un nom nouveau dans le troisième arrondissement de la commune de Franceville. C'est un militant de terrain. "Je vous tends la main. La campagne ne sera pas celle de grandes promesses irréalisables, mais des engagements concrets, pour des solutions adaptées à nos réalités locales" souligne t-il .

Discours nourri sous les encouragements des militants et sympathisants, Mavie Abouna Alouba, en toute humilité, les appelle à l'unité pour le PDG, à la solidarité pour qu'ensemble, tous participent à rédynamiser l'économie locale, valoriser les initiales des jeunes et des femmes, assumer la prise en charge des personnes âgées et celles vivant avec un handicap.

Pour Mavie Abouna Alouba, le 3e arrondissement est prêt à faire entendre sa voix et à défendre la cause des populations pour qui il se porte candidat.