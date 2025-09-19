Algérie: Infrastructures - Djellaoui préside une réunion consacrée au suivi des travaux d'extension du port phosphatier d'Annaba

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, jeudi au siège de son département ministériel, une réunion de travail consacrée au suivi de l'état d'avancement des travaux des chantiers de réalisation du projet d'extension du port phosphatier d'Annaba, prévoyant la réalisation d'un quai minéralier dans le cadre du projet intégré du phosphate, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre fait suite à la série de réunions tenues, mercredi, par le ministre avec les cadres et les dirigeants des groupes et entreprises nationales sous tutelle, pour suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre des grands projets stratégiques du secteur, notamment en matière d'infrastructures, précise le communiqué.

La réunion d'aujourd'hui s'est tenue en présence des cadres centraux du ministère, du directeur général (DG) de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), étant le maitre d'ouvrage du projet, ainsi que d'un consortium algéro-chinois rassemblant les entreprises de réalisation, dont "Cosider-Tp", la Méditerranéenne des travaux maritimes (MEDITRAM), des représentants de la China Harbour Engineering Company (CHEC), du président directeur-général (PDG) du laboratoire d'études maritimes (LEM) et du PDG de la société "Alfapipe".

Lors de cette rencontre, le DG de l'ANRIP a présenté un exposé technique détaillé et précis sur le projet d'extension du port phosphatier d'Annaba, en sus de certains obstacles, ayant été examinés durant la réunion de mercredi. Ainsi, le ministre a présenté des solutions efficaces pour traiter les obstacles soulevés, dans l'objectif d'accélérer la cadence des travaux et parachever l'opération de réalisation, et ce, à travers la coordination avec les différents partenaires et responsables des secteurs concernés par ce projet.

Dans ce cadre, le consortium des entreprises de réalisation s'est engagé à fournir et à fabriquer tous les matériaux et les équipements nécessaires en un temps record et bien défini, et avec des quantités suffisantes, en vue d'assurer la continuité des travaux dans les chantiers du projet à pleines capacités.

Le consortium s'est également engagé à assurer la coordination "étroite et continue entre tous les partenaires, et à oeuvrer à la réalisation du projet et à sa livraison dans les délais contractuels fixés, conformément aux instructions de M. le président de la République.

M. Djellaoui a, en outre, décidé "la création d'une cellule de suivi du déroulement des travaux du même projet, regroupant l'ensemble des acteurs, dont la directrice centrale de développement des infrastructures portuaires, représentant le ministère, et ce en vue d'assurer et de renforcer le suivi minutieux et efficace des différentes phases de réalisation", selon le communiqué.

Par ailleurs, les derniers préparatifs pour les visites de terrain qu'effectuera le ministre, au début de la semaine prochaine, aux grands projets en cours de réalisation à l'échelle nationale, ont été abordés lors de cette rencontre.