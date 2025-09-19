Afrique: Assemblée interparlementaire de l'ASEAN - Boughali affirme que le continent et l'Asie partagent un destin commun

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a affirmé, jeudi à Kuala Lumpur (Malaisie), que l'Afrique et l'Asie partagent aujourd'hui un destin commun, et aspirent à un ordre mondial plus juste et plus équilibré, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 46e assemblée générale (AG) de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), lue en son nom par son représentant, le vice-président de l'APN, M. Monder Bouden, M. Boughali a souligné que "l'Afrique et l'Asie partagent aujourd'hui un destin commun, et aspirent à un ordre mondial plus juste et plus équilibré".

L'Algérie a "la profonde conviction" que l'ASEAN "a démontré que sa mission allait au delà des frontières géographiques, en tant qu'espace qui oeuvre pour la paix internationale", a assuré M. Boughali, estimant que l'expérience de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN "est le reflet de l'intégration et de la coordination régionales", l'Afrique et l'Asie constituant "un poids démographique, politique et économique", ajoute la même source.

Dans ce sillage, M. Boughali a indiqué que l'Algérie vise, par la signature du Traité d'amitié et de coopération avec l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, à "renforcer les relations, à travers une coopération parlementaire étroite qui complète la coopération gouvernementale avancée, et qui la consacre également au niveau de l'AG de cet important forum interparlementaire".

Par ailleurs, il a salué le rôle de la diplomatie parlementaire dans l'établissement des ponts de confiance entre les deux parties, se disant confiant quant à "sa capacité de fédérer les efforts pour faire face aux défis communs et consacrer les valeurs du dialogue".

Après avoir rappelé le poids géographique, économique et historique de l'Algérie, étant le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et de la Méditerranée, par sa superficie, ainsi qu'une passerelle de communication entre les deux continents, M. Boughali a affirmé que l'Algérie "est convaincue que ce processus commun contribuera à rendre les voix du Sud plus audibles et présentes", selon le communiqué de l'APN.