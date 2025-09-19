Afrique: CAN/U17 féminin - L'Algérie s'impose devant la Zambie et conserve ses chances de qualification pour les demi-finales

18 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — La sélection nationale de handball U 17 filles s'est imposée devant son homologue zambien sur le score de 39-16, (mi-temps: 25-10), jeudi soir à la salle omnisports du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran, dans le cadre de la 4eme journée de la poule "B" de la 21éme édition du Championnat d'Afrique des Nations de la catégorie.

Le sept algérien est parvenu à imposer son rythme dès l'entame de la rencontre, terminant la première mi-temps avec 15 buts d'avance (25-10).

En seconde période, les coéquipières de Maria Benflis ont conservé la même intensité, s'appuyant sur un jeu offensif efficace pour creuser l'écart et l'emporter largement face aux Zambiennes sur le score de 39 à 16.

L'entraîneur national adjoint, Souhil Belbachir, a déclaré à la presse à l'issue de la rencontre : "Nous avons réussi à remporter ce match, qui a été facile, afin de rester dans la compétition. Nous ferons tout notre possible pour gagner demain, vendredi, contre la Guinée et décrocher notre qualification pour les demi-finales".

De son côté, la joueuse de l'équipe nationale, Lahlah Litissa, a déclaré : "Je suis pleinement satisfaite de cette victoire. Nous allons tout faire pour enchaîner dès demain avec un nouveau succès et se qualifier pour les demi-finales."

Dans l'autre match de cette 4eme journée du même groupe, la sélection égyptienne, déjà qualifiée, a pris le dessus sur la Guinée 24-20, tandis que le Burkina Faso était exempté.

A l'issue de ce tour, les deux premiers des deux groupes de ce Championnat seront qualifiés pour les demi-finales. Les autres équipes disputeront les matchs de classement.

Voici le classement à l'issue de cette 4eme journée de la poule "B":

Classement: Pts J

1 . Egypte 8 4

Guinée 4 3

- Algérie 4 3

4 . Burkina Faso 0 3

- Zambie 0 3.

