Algérie: Organisation prochaine d'une rencontre de concertation avec les créateurs de contenu et les acteurs du numérique

18 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications organise, le 23 du mois en cours, une rencontre de concertation avec les créateurs de contenu et ceux intéressés par l'espace numérique dans une démarche qui se veut un espace ouvert d'échange et d'élaboration d'une vision commune contribuant au développement du paysage numérique national.

Dans un post publié sur son compte sur les réseaux sociaux, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a écrit : "En soutien au contenu algérien et en encouragement aux initiatives créatives, j'ai l'honneur d'annoncer l'organisation d'une rencontre de concertation réunissant les créateurs de contenu et les acteurs du numérique, dans un espace ouvert pour l'échange et la construction d'une vision commune qui nous fera tous progresser".

Et d'ajouter : "J'aurai l'honneur de superviser cette rencontre aux côtés du ministre de la Communication, afin qu'elle soit une opportunité idoine de dialogue et de travail collaboratif en vue du développement du paysage numérique national".

Le ministère de la Poste et des Télécommunications invite tous les créateurs de contenu souhaitant participer à s'inscrire via le formulaire disponible sur le lien: https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator/.

