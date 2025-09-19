Afrique: Exposition universelle d'Osaka - La délégation algérienne présente la stratégie nationale en matière d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert

18 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La délégation algérienne, au deuxième jour de sa participation à la Semaine mondiale de l'énergie, organisée dans le cadre de l'Exposition universelle "Expo 2025" d'Osaka (Japon), a présenté plusieurs exposés sur le secteur de l'énergie, notamment les principales réalisations et orientations stratégiques, ainsi que les opportunités d'investissement offertes par l'Algérie, indique, jeudi, un communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines.

La délégation algérienne est composée du directeur général de la prospective au sein du ministère, Miloud Medjelled, accompagné de cadres de ce dernier ainsi que de représentants des groupes Sonatrach et Sonelgaz, précise le communiqué.

"Les exposés présentés par la délégation ont porté essentiellement sur la diversification du mix énergétique national, le développement des projets d'énergies renouvelables et la stratégie ambitieuse de l'Algérie dans le domaine de l'hydrogène vert", ajoute le communiqué.

Les interventions ont mis en avant "le rôle pionnier de l'Algérie dans le renforcement de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique, ainsi que son engagement en faveur d'un modèle énergétique plus durable, à travers un programme national visant la production de 15.000 MW d'énergies renouvelables à l'horizon 2035, sans oublier le lancement de projets pilotes dans le domaine de l'hydrogène vert".

Le stand algérien, ajoute la même source, a constitué un espace ouvert pour les échanges avec les visiteurs, experts et professionnels, leur offrant l'opportunité de découvrir de près les capacités et potentialités nationales, outre les projets futurs que l'Algérie entend concrétiser en collaboration avec ses partenaires internationaux.

Par ailleurs, le stand algérien accueillera un évènement spécial intitulé : "Semaine algérienne de l'énergie", pour mettre en lumière les réalisations du pays en matière de sécurité énergétique, alimentaire et hydrique, ainsi que sa stratégie visant à diversifier ses sources d'énergie et à renforcer sa position de partenaire fiable aux niveaux régional et international, selon le communiqué.

